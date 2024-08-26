Сфера образования вышла в лидеры в Тюменской области по спросу на кадры

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru отмечают, что в июле–августе 2024 года спрос на сотрудников сферы образования в регионе вырос на 4%, на педагогов — на 42,9%.
Также сообщают о возросшем в 1,7 раза спросе на педагогов аналитики сервиса «Зарплата.ру». В числе наиболее востребованных — учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, английского языка, информатики, биологии, географии.
Эксперты отмечают, что в настоящее время в отрасли образования наблюдается отток специалистов. На это влияют произошедшие за последние годы изменения в системе образования и соответственно выросший уровень нагрузки, отношения ученик-учитель, в которых всегда прав ученик и невысокая заработная плата.
По данным Росстата, средняя зарплата педагогов школ в Тюменской области в 2024 году составляла 64 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители поселка под Тюменью Московский пожаловались губернатору Моору на переполненную школу. По словам тюменцев, из-за большого числа детей, начальные классы в этом году будут вынуждены учиться в три смены.