Сфера образования вышла в лидеры в Тюменской области по спросу на кадры

Эксперты отмечают, что в настоящее время в отрасли образования наблюдается отток специалистов. На это влияют произошедшие за последние годы изменения в системе образования и соответственно выросший уровень нагрузки, отношения ученик-учитель, в которых всегда прав ученик и невысокая заработная плата.