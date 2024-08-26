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В Тюменской области не хватает около 3 тысяч педагогов

Сфера образования вышла в лидеры в Тюменской области по спросу на кадры

26 августа 2024, 05:10
Фото: 1MI

В Тюменской области не хватает около 3 тысяч педагогов

В сфере образования Тюменской области образовался дефицит кадров. По данным департамента труда и занятости, в данной отрасли в настоящее время открыты 2,9 тысячи вакансий.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru отмечают, что в июле–августе 2024 года спрос на сотрудников сферы образования в регионе вырос на 4%, на педагогов — на 42,9%.

Также сообщают о возросшем в 1,7 раза спросе на педагогов аналитики сервиса «Зарплата.ру». В числе наиболее востребованных — учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, английского языка, информатики, биологии, географии.

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Эксперты отмечают, что в настоящее время в отрасли образования наблюдается отток специалистов. На это влияют произошедшие за последние годы изменения в системе образования и соответственно выросший уровень нагрузки, отношения ученик-учитель, в которых всегда прав ученик и невысокая заработная плата.

По данным Росстата, средняя зарплата педагогов школ в Тюменской области в 2024 году составляла 64 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жители поселка под Тюменью Московский пожаловались губернатору Моору на переполненную школу. По словам тюменцев, из-за большого числа детей, начальные классы в этом году будут вынуждены учиться в три смены.

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