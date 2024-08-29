Родители тюменских первоклассников возмутились состоянием школы

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Речь идёт о коле 27/1 на Пермякова. На кадрах видно, что пол кабинета обшарпан, покрытие слезло на 50%. При этом, стоит отметить, что парты в кабинетах стоят новые.
«Департамент образования, Роспотребнадзор! Обратите внимание, примите меры», — призывают родители.
Ранее «Наш город» писал, что в преддверии Дня знаний в Тюменской области повысятся цены на цветочные букеты. В праздники всегда наблюдается повышение цены.