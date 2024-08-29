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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

Родители тюменских первоклассников возмутились состоянием школы

Родители тюменских первоклассников возмутились состоянием школы

29 августа 2024, 05:14
Фото: 1MI
Родители будущих первоклассников Тюмени возмутились состоянием кабинета, где будут учиться их дети. Видео из школы они опубликовали в социальных сетях.
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Дети

Речь идёт о коле 27/1 на Пермякова. На кадрах видно, что пол кабинета обшарпан, покрытие слезло на 50%. При этом, стоит отметить, что парты в кабинетах стоят новые.

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Видео: телеграмм-канал «Тюмень»
«Департамент образования, Роспотребнадзор! Обратите внимание, примите меры», — призывают родители.

Ранее «Наш город» писал, что в преддверии Дня знаний в Тюменской области повысятся цены на цветочные букеты. В праздники всегда наблюдается повышение цены.

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