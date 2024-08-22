Тюменцы выступили против школьной формы СССР

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Согласно данным исследования, инициативу народного избранника поддержали только 24% опрошенных тюменцев.
«59% считают, что школьная форма должна разрабатываться с учётом современных тенденций. Ещё 17% затруднились с ответом», — говорится в исследовании.
Отметим, что мужчины чаще высказывались за форму в историческом стиле. Кроме того, идею вернуться к форме СССР чаще поодержаливали люди с доходом выше 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские гимназии вошли в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Ежегодный рейтинг, основанный на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2022 и 2023 годов, опубликовало агентство RAEX.