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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Тюменцы выступили против школьной формы СССР

Тюменцы выступили против школьной формы СССР

22 августа 2024, 07:17
Фото: 1MI
Жители Тюменской области не поддержали инициативу депутата Виталия Милонова вернуться к школьной форме времён СССР. Исследованием поделились аналитики Superjob.

Согласно данным исследования, инициативу народного избранника поддержали только 24% опрошенных тюменцев.

«59% считают, что школьная форма должна разрабатываться с учётом современных тенденций. Ещё 17% затруднились с ответом», — говорится в исследовании.
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Отметим, что мужчины чаще высказывались за форму в историческом стиле. Кроме того, идею вернуться к форме СССР чаще поодержаливали люди с доходом выше 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские гимназии вошли в число лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Ежегодный рейтинг, основанный на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2022 и 2023 годов, опубликовало агентство RAEX.

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