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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Внимание, плохая погода. В Тюменской области прогнозируется сильный дождь и гроза

Внимание, плохая погода. В Тюменской области прогнозируется сильный дождь и гроза

21 августа 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Завтра, 22 августа, в Тюменской области ожидаются неблагоприятные метеоявления: сильный дождь и гроза.

По информации департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, 22 августа на юге региона днем в северных районах местами пройдет небольшой дождь, в южных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза.

Согласно сведениям информационного центра регионального правительства, температура воздуха днем достигнет +17 градусов, вечером +13…+15 градусов.

Тюменских автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. Горожанам также рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, которые могут обрушиться от сильного ветра.

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Ранее «Наш город» писал о том, что на юге Тюменской области в среду, 21 августа, ожидаются грозы и дожди. В отдельных районах в утренние и ночные часы туман.

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