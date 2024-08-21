Внимание, плохая погода. В Тюменской области прогнозируется сильный дождь и гроза

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
По информации департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, 22 августа на юге региона днем в северных районах местами пройдет небольшой дождь, в южных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза.
Согласно сведениям информационного центра регионального правительства, температура воздуха днем достигнет +17 градусов, вечером +13…+15 градусов.
Тюменских автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. Горожанам также рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, которые могут обрушиться от сильного ветра.
Ранее «Наш город» писал о том, что на юге Тюменской области в среду, 21 августа, ожидаются грозы и дожди. В отдельных районах в утренние и ночные часы туман.