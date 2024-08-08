Тюменцам предложили получить 15 тысяч рублей на школьную форму

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Пособие можно получить на каждого школьника, семьям, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
«Прожиточный минимум для такой категории населения в Тюменской области установлен на уровне 16844 рубля», — добавили в правительстве.
Заявления можно подать через МФЦ или комплексные центры социального обслуживания.
Решение принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства насчёт поступают также в течение 15 дней с момента принятия решения.
Подробную информацию можно получить на сайте органов власти, а также в МФЦ.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские учителя, подготовившие выпускников-стобалльников, получат по 100 тысяч рублей. Решение о выплате педагогам премии приняли региональные власти.