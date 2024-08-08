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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Тюменцам предложили получить 15 тысяч рублей на школьную форму

Тюменцам предложили получить 15 тысяч рублей на школьную форму

8 августа 2024, 05:21
Фото: 1MI
Многодетные жители Тюменской области могут получить почти 15 тысяч рублей на школьную форму. Выплаты начнут производить с 11 августа, сообщает информационный центр правительства региона.

Пособие можно получить на каждого школьника, семьям, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Прожиточный минимум для такой категории населения в Тюменской области установлен на уровне 16844 рубля», — добавили в правительстве.

Заявления можно подать через МФЦ или комплексные центры социального обслуживания.

Решение принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства насчёт поступают также в течение 15 дней с момента принятия решения.

Подробную информацию можно получить на сайте органов власти, а также в МФЦ.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские учителя, подготовившие выпускников-стобалльников, получат по 100 тысяч рублей. Решение о выплате педагогам премии приняли региональные власти.

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