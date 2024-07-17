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Школы Тюменской области перейдут на московскую платформу с 1 сентября

Школы Тюменской области перейдут на московскую платформу с 1 сентября

17 июля 2024, 08:45
Фото: 1MI
Соглашение о переходе на московский сервис было подписано в конце февраля. Благодаря нему школьники смогут получить доступ к современным учебным материалам.

С 1 сентября в школах Тюменской области будет внедрена платформа «Московская электронная школа». Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.

Соглашение о переходе школ на московский сервис было подписано в конце февраля между губернатором Тюменской области Александром Моором и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Благодаря новому программному обеспечению школьники и педагоги смогут получить доступ к современным учебным материалам. Моор также отметил, что внедрение системы «МЭШ» позволит модернизировать систему образования в Тюменской области.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для школьников-мигрантов снимут фильм о жизни в России. Показы в школах начнутся с 1 сентября.

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