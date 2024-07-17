Школы Тюменской области перейдут на московскую платформу с 1 сентября

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
С 1 сентября в школах Тюменской области будет внедрена платформа «Московская электронная школа». Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.
Соглашение о переходе школ на московский сервис было подписано в конце февраля между губернатором Тюменской области Александром Моором и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Благодаря новому программному обеспечению школьники и педагоги смогут получить доступ к современным учебным материалам. Моор также отметил, что внедрение системы «МЭШ» позволит модернизировать систему образования в Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для школьников-мигрантов снимут фильм о жизни в России. Показы в школах начнутся с 1 сентября.