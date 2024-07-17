Школы Тюменской области перейдут на московскую платформу с 1 сентября

Соглашение о переходе школ на московский сервис было подписано в конце февраля между губернатором Тюменской области Александром Моором и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Благодаря новому программному обеспечению школьники и педагоги смогут получить доступ к современным учебным материалам. Моор также отметил, что внедрение системы «МЭШ» позволит модернизировать систему образования в Тюменской области.