Все-таки запретят? Какое будущее прочат электросамокатам в Тюмени?

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Новую волну обсуждений проблем электросамокатов запустил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В своем телеграм-канале он сообщил о том, что депутаты в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. Вместе с тем Володин ответил, что много предложений поступает о полном запрете этого вида транспорта. Его опрос, в котором приняли участие более 350 тысяч человек, показал, что 54% граждан поддерживают идею полного отказа от электросамокатов. При том 5% респондентов судьба этого вида транспорта безразлична.
Мы решили узнать у тюменцев, как они относятся к электросамокатам. Опрос более тысячи человек показал, что и в Тюмени почти половина респондентов (49%) поддерживают тотальный запрет. При том 31% опрошенных считают, что проблем с СИМ много, но решать их нужно кикшеринговым компаниям. А 12% считают, что проблемы должны решаться за счет городской администрации. И лишь 6% считают, что электросамокаты не создают проблем в Тюмени.
«Пока не будет чёткого регламента использования, где будут учтены все вопросы, как со стороны пешеходов, водителей транспорта, владельцев кикшеринга, полиции, самих самокатчиков, запретить. Кстати в Париже самокаты запрещены», — высказывается тюменец Виктор.
Однако в Тюмени уже принят обширный комплекс мер для регулирования движения этого вида транспорта. так, в городе расположены десятки «медленных зон», а также локации, где использование самоката вовсе запрещено. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды и штрафуют нарушителей, однако проблема остается актуальной. В городе водители электросамокатчики продолжают сами попадать под колеса и врезаться в пешеходов.
Однако чаще всего в городе осуждают пользователей электросамокатов, забывая о том, что и пешеходы создают проблемы. Многие пользователи электросамокатов жалуются на людей, занимающих велосипедные дорожки.
«У нас есть специальные территории, созданные для велосипедов и в том числе электросамокатов. Но там постоянно ходят мамочки с колясками, туда выбегают дети и тд. Может и пешеходам стоит начать соблюдать правила и тогда будет меньше инцидентов?», — задается вопросом тюменец Иван Кошкаров.
Отчасти с этим заявлением согласны и в Госавтоинспекции, в ведомстве призывает всех участников дорожного движения к вежливости.
«Только так можно добиться безопасного пути, как по тротуарам, так и по велодорожкам», — уверены инспекторы.
Причем велосипедисты отмечают, что пешеходов не наказывают за движение по велодорожкам. К тому же, пользователи СИМ говорят о том, что непрерывная сеть таких территорий могла бы решить проблемы с электросамокатами, ведь у каждого участника дорожного движения была бы своя зона.
Преподаватель тюменской автошколы Егор Швецов уверен в том, что запрет электросамокатов в городе — это излишне радикальная мера. Ведь залог безопасности дорожного движения — соблюдение правил.
«Если проанализировать сводки ГИБДД, то можно увидеть, что аварии с участием электросамокатов происходят не из-за каких-то свойств этого вида транспорта, а из-за нарушений. Чаще всего, конечно, сейчас нарушают сами самокатчики. Я редко вижу, чтобы они спешивались на переходах. Нужно вводить более строгую систему штрафов, чтобы таким образом заставить водителей СИМ соблюдать правила», — считает специалист.
Вместе с тем он говорит и о необходимости более комплексного оборудования зон для передвижения электросамокатов. Непрерывная сеть велодорожек сократила бы пребывание водителей СИМ на тротуарах и обеспечила бы комфорт пешеходам. Однако, как говорит урбанист Никита Мельников, реализовать этот план в ближайшее время не получится.
«У нас сейчас очень узкие тротуары из-за того, что активно расширялись дороги. Город строился для автомобилистов, а потому у нас и возникают такие проблемы с электросамокатами», — считает Мельников.
Отметим, что в некоторых городах России уже введен тотальный запрет на использование электросамокатов, в их числе: Пермь, Сочи, Геленджик и Плёс.
В Тюмени пока проблему пытаются решить иным путем. Администрация города работает с ГИБДД и владельцами кикшерингов, но пока неизвестно, смогут ли они найти решение, которое сможет безопасно списать электросамокаты в дорожную сеть города.