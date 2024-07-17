Все-таки запретят? Какое будущее прочат электросамокатам в Тюмени?

Мы решили узнать у тюменцев, как они относятся к электросамокатам. Опрос более тысячи человек показал, что и в Тюмени почти половина респондентов (49%) поддерживают тотальный запрет. При том 31% опрошенных считают, что проблем с СИМ много, но решать их нужно кикшеринговым компаниям. А 12% считают, что проблемы должны решаться за счет городской администрации. И лишь 6% считают, что электросамокаты не создают проблем в Тюмени.