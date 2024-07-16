Ребенку стало плохо на рейсе из Сочи в Тюмень

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Рейс выполняла авиакомпания «Победа» сегодня, 16 июля. Сообщается, что 14-летний пассажир почувствовал недомогание. У него наблюдались рвота, тошнота и слабость.
К самолету, после приземления направили врачей. О состоянии ребенка сейчас ничего неизвестно.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском аэропорту «Рощино» не смог приземлиться пассажирский самолет из-за птиц на полосе. Рейс выполняла авиакомпания «Ямал».