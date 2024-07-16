nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Ребенку стало плохо на рейсе из Сочи в Тюмень

Ребенку стало плохо на рейсе из Сочи в Тюмень

16 июля 2024, 12:24
Фото: 1MI
Несовершеннолетний пассажир почувствовал себя плохо на рейсе Сочи — Тюмень. Об этом сообщает Aviaincident.
Сюжет
Дети

Рейс выполняла авиакомпания «Победа» сегодня, 16 июля. Сообщается, что 14-летний пассажир почувствовал недомогание. У него наблюдались рвота, тошнота и слабость.

К самолету, после приземления направили врачей. О состоянии ребенка сейчас ничего неизвестно.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском аэропорту «Рощино» не смог приземлиться пассажирский самолет из-за птиц на полосе. Рейс выполняла авиакомпания «Ямал».

Читайте также:
Тюменскую авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажировВахтовик украл дорогой смартфон пассажирки самолета до ТюмениТюменцев возмутила агрессивная горе-мать. Правда, не всех
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет
Подпишитесь
Дикий кадровый голод! В чем причина острого дефицита работников в Тюмени?
Сегодня, 06:37
Самые частые причины смерти мужчин и женщин назвали в Тюмени
Сегодня, 03:16
Это ад наяву! Стоит ли тюменцам отменять туры в пылающий Краснодарский край?
Сегодня, 07:58
Уже сладкие? Пора ли покупать арбузы в Тюмени и сколько они стоят?
Сегодня, 09:10
Без шансов! Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку под 20% в Тюмени?
Сегодня, 09:11
«Ушел достойный человек»: на СВО погиб водитель-штурмовик из тюменской деревни
Сегодня, 12:21