В Тюмени не смог приземлиться самолет из-за птиц

Ранее «Наш город» сообщал, что Новосибирская транспортная прокуратура привлекла к ответственности тюменскую авиакомпанию Utair. Поводом для проверки стал инцидент, когда перевозчик в марте 2024 года отправил пассажиров рейса Новосибирск — Сургут с задержкой в 15 часов. Людям не предоставлялись положенные бесплатные услуги: питание, напитки, размещение в гостинице.