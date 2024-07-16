В Тюмени не смог приземлиться самолет из-за птиц

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Нештатная ситуация произошла 15 июля. Известно, что лайнер выполнял рейс из Нового Уренгоя. Диспетчер дал указание пилотам уходить на второй круг.
Рейс выполняла авиакомпания «Ямал». Самолет успешно приземлился.
Ранее «Наш город» сообщал, что Новосибирская транспортная прокуратура привлекла к ответственности тюменскую авиакомпанию Utair. Поводом для проверки стал инцидент, когда перевозчик в марте 2024 года отправил пассажиров рейса Новосибирск — Сургут с задержкой в 15 часов. Людям не предоставлялись положенные бесплатные услуги: питание, напитки, размещение в гостинице.