nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Тюмени изменят маршруты автобусов из-за ремонта на улице Затюменской

В Тюмени изменят маршруты автобусов из-за ремонта на улице Затюменской

3 июля 2024, 10:41
Фото: 1MI
Почти на месяц в областной столице изменят маршруты автобусов. Это связано из-за ремонта на улице Затюменской, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения будут действовать с 8 июля по 5 августа. Участок от Ямской до Луначарского будет перекрыт.

«Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе „Расписание“ на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении „Тюменский транспорт“, по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы», — прокомментировали в администрации Тюмени.
Фото: Администрация Тюмени

Временные изменения коснуться маршрутов № 2, 2к, 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 37д, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149. Они будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми остановками по маршруту объезда.

Ранее «Наш город» сообщал, что для Тюмени планируют закупить еще 225 автобусов, которые должны будут выйти на городские маршруты. Соответствующая заявка уже была направлена в Министерство транспорта страны.

Читайте также:
Тюменские власти хотят запустить скоростное автобусное движениеПарковки в Тюмени сутки будут бесплатнымиПять автобусов в Тюмени поменяют маршрут
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Ремонт дорог#Городской транспорт
Подпишитесь
Тюмень межнациональная: ночная перестрелка как апофеоз дружбы народов
Сегодня, 06:46
«Ни слова про замену труб»: жители поселка в Тюменском районе боятся отключения воды
Сегодня, 05:42
Ставропольская жара и инфекции! Какой будет погода в Тюменской области через 60 лет?
Сегодня, 10:16
Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах
Сегодня, 08:19
Средний тариф за содержание новостроек Тюмени выше 50 рублей. Где можно сэкономить?
Сегодня, 05:11
Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»
Сегодня, 07:02