В Тюмени изменят маршруты автобусов из-за ремонта на улице Затюменской

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
Изменения будут действовать с 8 июля по 5 августа. Участок от Ямской до Луначарского будет перекрыт.
«Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе „Расписание“ на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении „Тюменский транспорт“, по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы», — прокомментировали в администрации Тюмени.
Временные изменения коснуться маршрутов № 2, 2к, 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 37д, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149. Они будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми остановками по маршруту объезда.
Ранее «Наш город» сообщал, что для Тюмени планируют закупить еще 225 автобусов, которые должны будут выйти на городские маршруты. Соответствующая заявка уже была направлена в Министерство транспорта страны.