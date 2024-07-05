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Для разгрузки автовокзала в Тюмени построят транспортно-пересадочные узлы

Для разгрузки автовокзала в Тюмени построят транспортно-пересадочные узлы

5 июля 2024, 09:30
Фото: 1MI
В Тюмени прогнозируется стабильный рост пассажиропотока на пригородных направлениях. Чтобы справиться с ним, власти хотят построить четыре транспортно-пересадочных узла.

К 2040 году в Тюмени прогнозируется рост пассажиропотока на пригородных направлениях до 3.6 миллиона пассажиров в год. Чтобы разгрузить городской автовокзал, власти планируют построить четыре транспортно-пересадочных узла.

«Для перехвата пригородного автобусного сообщения, разгрузки автовокзала и снижения транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть предлагается строительство транспорт-пересадочных узлов в следующих местах: северо-восточной части по улице Тимофея Чаркова, в восточной части вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту, в южной части юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская, в западной части в районе аэропорта Рощино», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации города.
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Транспортно-пересадочные узлы будут примыкать к автостанциям, которые также планируется построить к 2040 году. Вместимость каждой автостанции составит 50-75 пассажиров.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск разберутся с участком, на котором постоянно образуются заторы. Там хотят построить путепровод.

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