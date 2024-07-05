Для разгрузки автовокзала в Тюмени построят транспортно-пересадочные узлы

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
К 2040 году в Тюмени прогнозируется рост пассажиропотока на пригородных направлениях до 3.6 миллиона пассажиров в год. Чтобы разгрузить городской автовокзал, власти планируют построить четыре транспортно-пересадочных узла.
«Для перехвата пригородного автобусного сообщения, разгрузки автовокзала и снижения транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть предлагается строительство транспорт-пересадочных узлов в следующих местах: северо-восточной части по улице Тимофея Чаркова, в восточной части вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту, в южной части юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская, в западной части в районе аэропорта Рощино», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации города.
Транспортно-пересадочные узлы будут примыкать к автостанциям, которые также планируется построить к 2040 году. Вместимость каждой автостанции составит 50-75 пассажиров.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск разберутся с участком, на котором постоянно образуются заторы. Там хотят построить путепровод.