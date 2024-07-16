Тюменскую авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Поводом для проверки стал инцидент, когда перевозчик в марте 2024 года отправил пассажиров рейса Новосибирск — Сургут с задержкой в 15 часов. Людям не предоставлялись положенные бесплатные услуги: питание, напитки, размещение в гостинице.
«В этой связи генеральному директору ПАО „Авиакомпания „ЮТэйр“ внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей, для оказания услуг гражданам в Новосибирске организована деятельность специализированного агента», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Решением прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности.
Ранее «Наш город» сообщал, что топ-менеджера авиакомпании будут судить в Тюмени за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Речь идет о вице-президенте авиакомпании Utair Владимире Протасове. У него арестованы 8 квартир в Тюмени и Сочи и 43 миллиона рублей.