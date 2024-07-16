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Тюменскую авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Тюменскую авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров

16 июля 2024, 10:58
Фото: nashgorod.ru
Новосибирская транспортная прокуратура привлекла к ответственности тюменскую авиакомпанию Utair. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом для проверки стал инцидент, когда перевозчик в марте 2024 года отправил пассажиров рейса Новосибирск — Сургут с задержкой в 15 часов. Людям не предоставлялись положенные бесплатные услуги: питание, напитки, размещение в гостинице.

«В этой связи генеральному директору ПАО „Авиакомпания „ЮТэйр“ внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей, для оказания услуг гражданам в Новосибирске организована деятельность специализированного агента», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Решением прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности.

Ранее «Наш город» сообщал, что топ-менеджера авиакомпании будут судить в Тюмени за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Речь идет о вице-президенте авиакомпании Utair Владимире Протасове. У него арестованы 8 квартир в Тюмени и Сочи и 43 миллиона рублей.

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