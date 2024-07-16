Тюменскую авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Ранее «Наш город» сообщал, что топ-менеджера авиакомпании будут судить в Тюмени за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Речь идет о вице-президенте авиакомпании Utair Владимире Протасове. У него арестованы 8 квартир в Тюмени и Сочи и 43 миллиона рублей.