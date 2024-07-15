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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Вахтовик украл дорогой смартфон пассажирки самолета до Тюмени

Вахтовик украл дорогой смартфон пассажирки самолета до Тюмени

15 июля 2024, 05:55
Фото: 1MI
Женщина забыла гаджет в кармане сиденья и вспомнила о нем только в багажном отделении аэропорта. Она вернулась на борт, но телефона на месте уже не было.

2 июля в дежурную часть Линейного отдела полиции аэропорта Рощино обратилась 33-летняя жительница Норильска. На борту самолета «Норильск — Тюмень» у нее украли телефон за 120 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что забыла гаджет в кармане сиденья и обнаружила пропажу уже в багажном отделении аэропорта. Она вернулась на борт, но смартфона на месте уже не было.

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Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность вора, им оказался 54-летний вахтовик из Башкортостана, который раньше не имел проблем с законом. Стражи порядка выехали в Башкортостан и задержали мужчину.

Вахтовик пояснил, что заметил забытый гаджет при выходе из самолета и забрал. Затем мужчина сел на поезд, чтобы уехать домой, сим-карту выкинул по дороге, а телефон оставил себе на пользование.

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Смартфон в скором времени вернется забывчивой пассажирке. В отношении вахтовика возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба.

Ранее «Наш город» писал, что за месяц мошенники украли у жителей Тюменской области 166.5 миллиона рублей. Максимальный ущерб был нанесен в первую неделю июня.

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