Вахтовик украл дорогой смартфон пассажирки самолета до Тюмени

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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2 июля в дежурную часть Линейного отдела полиции аэропорта Рощино обратилась 33-летняя жительница Норильска. На борту самолета «Норильск — Тюмень» у нее украли телефон за 120 тысяч рублей.
Женщина рассказала, что забыла гаджет в кармане сиденья и обнаружила пропажу уже в багажном отделении аэропорта. Она вернулась на борт, но смартфона на месте уже не было.
Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность вора, им оказался 54-летний вахтовик из Башкортостана, который раньше не имел проблем с законом. Стражи порядка выехали в Башкортостан и задержали мужчину.
Вахтовик пояснил, что заметил забытый гаджет при выходе из самолета и забрал. Затем мужчина сел на поезд, чтобы уехать домой, сим-карту выкинул по дороге, а телефон оставил себе на пользование.
Смартфон в скором времени вернется забывчивой пассажирке. В отношении вахтовика возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба.
Ранее «Наш город» писал, что за месяц мошенники украли у жителей Тюменской области 166.5 миллиона рублей. Максимальный ущерб был нанесен в первую неделю июня.