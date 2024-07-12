Тюменцев возмутила агрессивная горе-мать. Правда, не всех

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Инцидент произошел в парке в микрорайоне Плеханово. По словам местных жителей, горе-мать ведет себя так уже не в первый раз.
«Вчера видела, как она грубо ухватила ребенка из коляски, кричала и, грубо перевернув, положила его обратно. Ребенок совсем еще крошечный. Такие резкие движения могут ему навредить», — рассказала изданию NEFT Дарья Т.
Другая соседка в жилом комплексе добавила, что о женщине знают и другие жители местных многоэтажек. По словам Марины К. (имя изменено. — Прим. ред.), они обеспокоены за саму женщину, которой, возможно, требуется психологическая помощь, а также здоровье жизнь малыша.
Местные жители отмечают, что ребенка у неадекватной тюменки следует отнять. Правда, не все соседи горе-матери придерживаются мнения о применении радикальных мер.
«Есть соседи, которые знают о ее семейной ситуации. У женщины муж ушел на СВО, пока она находилась в роддоме. Позже она узнала, что он погиб. Видимо, сказался стресс. Мы не оправдываем жестокость, но нужно все узнать, прежде чем что-то делать», — подчеркнула Марина К. (имя изменено. — Прим. ред.).
В настоящее время женщиной из Плеханово уже заинтересовали представители департамента социального развития и сотрудники ПДН.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние 2,5 года местные жительницы отказались от 37 малышей сразу после родов. В этом году в роддомах новорожденных оставили 6 матерей.