Тюменцев возмутила агрессивная горе-мать. Правда, не всех

Другая соседка в жилом комплексе добавила, что о женщине знают и другие жители местных многоэтажек. По словам Марины К. (имя изменено. — Прим. ред.), они обеспокоены за саму женщину, которой, возможно, требуется психологическая помощь, а также здоровье жизнь малыша.