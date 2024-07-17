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Updated Сегодня, 05:09

Подростки в Тюмени стали искать работу в два раза чаще

Подростки в Тюмени стали искать работу в два раза чаще

17 июля 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney
За год желаемая зарплата подростков выросла на 15%. Сейчас они хотят зарабатывать в среднем 32.5 тысячи рублей.

Количество резюме тюменцев в возрасте 14-17 лет за месяц увеличилось в 2.1 раза. Популярность подработки при этом выросла на 16% за год, рассказали аналитики «Зарплаты.ру».

Желаемая зарплата юных соискателей выросла на 15% — до 32.5 тысяч рублей. В целом по России средние зарплатные ожидания молодых кандидатов увеличились на 22% и составили 35.8 тысячи.

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В основном, подростки хотят работать официантами и бариста — 13% резюме, продавцами — 12%, упаковщиками — 8% и курьерами — 6%. Из-за кадрового дефицита работодатели стали рассматривать резюме школьников на 18% чаще.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы стали чаще увольняться по собственному желанию. Обычно по своей инициативе уходят представители сфер туризма, образования и торговли.

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