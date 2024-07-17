Подростки в Тюмени стали искать работу в два раза чаще

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Количество резюме тюменцев в возрасте 14-17 лет за месяц увеличилось в 2.1 раза. Популярность подработки при этом выросла на 16% за год, рассказали аналитики «Зарплаты.ру».
Желаемая зарплата юных соискателей выросла на 15% — до 32.5 тысяч рублей. В целом по России средние зарплатные ожидания молодых кандидатов увеличились на 22% и составили 35.8 тысячи.
В основном, подростки хотят работать официантами и бариста — 13% резюме, продавцами — 12%, упаковщиками — 8% и курьерами — 6%. Из-за кадрового дефицита работодатели стали рассматривать резюме школьников на 18% чаще.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы стали чаще увольняться по собственному желанию. Обычно по своей инициативе уходят представители сфер туризма, образования и торговли.