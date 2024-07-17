Федеральная сеть увеличила число магазинов с дисконтом до 20% в Тюмени

Гендиректор ГК «Денова» Наталья Девяткова отмечает, что в Европе формат дискаунтеров является самым быстрорастущим сегментом. По прогнозам, в ближайшие годы в России популярность таких магазинов также будет расти. К тому же сегодня дискаунтеры избавляются от репутации магазинов для покупателей с невысоким доходом — покупки в них совершают люди, которые просто не хотят переплачивать за выкладку, освещение и другие услуги, пишет РБК Тюмень.