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«Магнит» увеличил число тюменских магазинов с дисконтом в 2,5 раза

Федеральная сеть увеличила число магазинов с дисконтом до 20% в Тюмени

17 июля 2024, 04:05

«Магнит» увеличил число тюменских магазинов с дисконтом в 2,5 раза

Число магазинов-дискаунтеров федеральной сети «Магнит» за последние два года возросло в Тюменской области в 2,5 раза — с 6 в 2022 году до 15 в 2024 году. До конца этого года в регионе состоится открытие еще нескольких торговых точек «Моя цена».
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Магазин

По словам профессора кафедры рекламы университета «Синергия» Сергея Зайнуллина, дискаунтеры являются популярным форматом ритейла. Торговые точки, несмотря на более низкий уровень сервиса и недорогие интерьеры, пользуются популярностью. Особенно у потребителей с невысоким уровнем доходов — стоимость товаров здесь ниже на 15-20%.

Гендиректор ГК «Денова» Наталья Девяткова отмечает, что в Европе формат дискаунтеров является самым быстрорастущим сегментом. По прогнозам, в ближайшие годы в России популярность таких магазинов также будет расти. К тому же сегодня дискаунтеры избавляются от репутации магазинов для покупателей с невысоким доходом — покупки в них совершают люди, которые просто не хотят переплачивать за выкладку, освещение и другие услуги, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что у тюменской сети магазинов здорового питания может в ближайшее время появиться конкурент. В Тюмени планируют открыть магазины «ВкусВилл» — продуктовую сеть из Москвы, позиционирующую себя как сеть магазинов здорового питания.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дискаунтер#Магазин
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