Федеральная сеть увеличила число магазинов с дисконтом до 20% в Тюмени

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По словам профессора кафедры рекламы университета «Синергия» Сергея Зайнуллина, дискаунтеры являются популярным форматом ритейла. Торговые точки, несмотря на более низкий уровень сервиса и недорогие интерьеры, пользуются популярностью. Особенно у потребителей с невысоким уровнем доходов — стоимость товаров здесь ниже на 15-20%.
Гендиректор ГК «Денова» Наталья Девяткова отмечает, что в Европе формат дискаунтеров является самым быстрорастущим сегментом. По прогнозам, в ближайшие годы в России популярность таких магазинов также будет расти. К тому же сегодня дискаунтеры избавляются от репутации магазинов для покупателей с невысоким доходом — покупки в них совершают люди, которые просто не хотят переплачивать за выкладку, освещение и другие услуги, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменской сети магазинов здорового питания может в ближайшее время появиться конкурент. В Тюмени планируют открыть магазины «ВкусВилл» — продуктовую сеть из Москвы, позиционирующую себя как сеть магазинов здорового питания.