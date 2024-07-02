Тюменская школьница получила деньги на открытие гусиной фермы

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Деньги подросток выиграла в конкурсе «Сельский школьный стартап», который нацелен на популяризацию идеи среди молодежи работать в селе. Разрабатывать бизнес-план тоболячке помогала ее классная руководительница.
«Деньги я потратила на закупку инкубатора, материалов для строительства гусятника. Папа помог все построить и закупить наших первых гусят. Пока они маленькие, мне интересно с ними возиться, ухаживать. В будущем планирую продавать их частным хозяйствам, продавать мясо, печень, корм для животных», — цитирует NEFT юную предпринимательницу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени готовятся к открытию интерактивного образовательного форума «Мы». Он направлен на популяризацию этнических культур России и проживающих здесь коренных народов.