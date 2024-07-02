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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Тюменская школьница получила деньги на открытие гусиной фермы

Тюменская школьница получила деньги на открытие гусиной фермы

2 июля 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
Школьница из села Верхние Аремзяны Тобольского района получила 100 тысяч рублей на развитие собственной гусиной фермы. Девочка учится в девятом классе.
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Дети

Деньги подросток выиграла в конкурсе «Сельский школьный стартап», который нацелен на популяризацию идеи среди молодежи работать в селе. Разрабатывать бизнес-план тоболячке помогала ее классная руководительница.

«Деньги я потратила на закупку инкубатора, материалов для строительства гусятника. Папа помог все построить и закупить наших первых гусят. Пока они маленькие, мне интересно с ними возиться, ухаживать. В будущем планирую продавать их частным хозяйствам, продавать мясо, печень, корм для животных», — цитирует NEFT юную предпринимательницу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени готовятся к открытию интерактивного образовательного форума «Мы». Он направлен на популяризацию этнических культур России и проживающих здесь коренных народов.

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