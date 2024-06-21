В школе поселка Боровский назначили выпускной на 8 утра

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Планировалось, что вручение аттестатов состоится в местном дворце культуры. Школьников предполагалось пустить туда бесплатно, а их родственников — по билетам.
«Школа передумала и перенесла вручение аттестатов из здания дома культуры, куда родители и родственники выпускников могли попасть только за плату, в актовый зал учреждения. Но само мероприятие для наших детей назначили на 08:00», — цитирует ura.ru маму ученика.
Родители отмечают, что праздник перенесли для параллели девятых классов, где было больше всего недовольных. Новое врся вручения аттестатов не позволит выпускникам заранее собраться: девочкам сделать макияж и прически. Скорее всего, наводить марафет им придется ночью.
Ранее «Наш город» писал, что родителей выпускников, которые в этом году буду получать аттестаты, обязали платить за вход на мероприятие. Стоимость билета составляет 250 рублей.