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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В школе поселка Боровский назначили выпускной на 8 утра

В школе поселка Боровский назначили выпускной на 8 утра

21 июня 2024, 17:03
Фото: 1MI
Вручение аттестатов и выпускной в школе поселка Боровский под Тюменью назначили на 8 утра. По мнению родителей, так администрация школы отыгралась на недовольных платить за вход на праздничную церемонию.
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Дети

Планировалось, что вручение аттестатов состоится в местном дворце культуры. Школьников предполагалось пустить туда бесплатно, а их родственников — по билетам.

«Школа передумала и перенесла вручение аттестатов из здания дома культуры, куда родители и родственники выпускников могли попасть только за плату, в актовый зал учреждения. Но само мероприятие для наших детей назначили на 08:00», — цитирует ura.ru маму ученика.

Родители отмечают, что праздник перенесли для параллели девятых классов, где было больше всего недовольных. Новое врся вручения аттестатов не позволит выпускникам заранее собраться: девочкам сделать макияж и прически. Скорее всего, наводить марафет им придется ночью.

Ранее «Наш город» писал, что родителей выпускников, которые в этом году буду получать аттестаты, обязали платить за вход на мероприятие. Стоимость билета составляет 250 рублей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Образование#Деньги#Новости тюмени#Выпускной вечер
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