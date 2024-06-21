В школе поселка Боровский назначили выпускной на 8 утра

Родители отмечают, что праздник перенесли для параллели девятых классов, где было больше всего недовольных. Новое врся вручения аттестатов не позволит выпускникам заранее собраться: девочкам сделать макияж и прически. Скорее всего, наводить марафет им придется ночью.