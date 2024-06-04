В Тюмени снимут видеоролики, в которых расскажут, за что любить разные народы

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Об организации форума сообщили представители Росмолодежи. С 15 по 16 июня в регионе организуют большую площадку, направленную на осуществление процесса по созданию и популяризации в медиасреде этнического контента.
Кроме того, организаторы планируют снять цикл видеосюжетов, где представители разных народов смогут рассказать о других народах и их культуре, традициях и обычаях. Самых креативных и талантливых участников форума наградят.
Реализуют проект на средства гранта губернатора Тюменской области и поддержки от Росмолодежи.
Ранее сообщалось о тюменском форуме «Мой бизнес», объединившем более тысячи предпринимателей.