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В Тюмени снимут видеоролики, в которых расскажут, за что любить разные народы

В Тюмени снимут видеоролики, в которых расскажут, за что любить разные народы

4 июня 2024, 16:00
Фото: 1MI
В Тюмени готовятся к открытию интерактивного образовательного форума «Мы». Он направлен на популяризацию этнических культур России и проживающих здесь коренных народов.

Об организации форума сообщили представители Росмолодежи. С 15 по 16 июня в регионе организуют большую площадку, направленную на осуществление процесса по созданию и популяризации в медиасреде этнического контента.

Кроме того, организаторы планируют снять цикл видеосюжетов, где представители разных народов смогут рассказать о других народах и их культуре, традициях и обычаях. Самых креативных и талантливых участников форума наградят.

Реализуют проект на средства гранта губернатора Тюменской области и поддержки от Росмолодежи.

Ранее сообщалось о тюменском форуме «Мой бизнес», объединившем более тысячи предпринимателей.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Культура#Мигранты#Новости тюмени#Форум
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