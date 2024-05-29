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В Тюмени мигранта отправили за решетку за покупки чужой картой

Закупился на срок. В Тюмени мигранта отправили за решетку за покупки чужой картой

29 мая 2024, 06:58
Фото: 1MI

В Тюмени мигранта отправили за решетку за покупки чужой картой

В Тюмени оплачивавший покупки украденной банковской картой уроженец Азербайджана отправится в тюрьму. По закону, использование чужой банковской карты без ведома хозяина приравнивается к краже.

О вынесении приговора вору из Баку сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Ранее за аналогичные преступления мужчина уже был судим.

Полицейские выяснили, что на телефон пенсионерки начали приходить СМС, сообщающие о списании средств с карты. Не обнаружив карту у себя, женщина поняла, что ее она потеряла, ее нашел неизвестный и теперь пользуется для своей выгоды. Пенсионерка попыталась заблокировать счет, но сделать этого не получилось, после чего мигрант продолжил списывать деньги с карты. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Полицейские установили личность вора при помощи записей с камер наблюдения, в которых на чужие деньги закупался злоумышленник. После задержания он во всем сознался.

Суд приговорил задержанного к 1 году и 10 месяцам исправительной колонии. Также осужденный пообещал возместить ущерб потерпевшей.

Ранее сообщалось о руководителе психдиспансера Тюмени, который незаконно выписывал себе премии и пользовался жильем, выделенным для подопечных.

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