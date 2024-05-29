Закупился на срок. В Тюмени мигранта отправили за решетку за покупки чужой картой

Полицейские выяснили, что на телефон пенсионерки начали приходить СМС, сообщающие о списании средств с карты. Не обнаружив карту у себя, женщина поняла, что ее она потеряла, ее нашел неизвестный и теперь пользуется для своей выгоды. Пенсионерка попыталась заблокировать счет, но сделать этого не получилось, после чего мигрант продолжил списывать деньги с карты. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.