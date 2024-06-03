Этническая преступность. Стоит ли тюменцам бояться бойцов из ММА-подполья?

Н ату же тему рассуждал в интервью «Парламентской газете» советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Он отметил, что людям нельзя запретить заниматься спортом, однако у него возник вопрос — почему мигранты выбирают не теннис и волейбол, а именно боевые искусства? А потому он рекомендовал силовикам при возникновении признаков подобного явления действовать незамедлительно.