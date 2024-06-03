Этническая преступность. Стоит ли тюменцам бояться бойцов из ММА-подполья?

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Если в 90-е годы главными преступниками на улицах считались представители маргинальной молодежи, то сейчас многие считают таковыми мигрантов. По данным следственного комитета, увеличилось количество уголовных дел о «мигрантских» преступлениях против половой неприкосновенности — только за 2023 год таких дел возбуждено 737, об этом сообщает издание Росбалт.
В Тюменской области также отмечается рост преступности среди иностранцев. По данным прокуратуры Тюменской области, в 2023 году мигранты совершили 552 преступления, что составляет более 2% от общего числа преступлений в регионе. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 11,7%.
К тому же регион уже отличился громкими скандалами с участием мигрантов. Чего стоит дело, так называемой «банды азербайджанцев», которые на видео избивали людей на улицах и в торговых центрах. Известно, что некоторые из ребят занимались боевыми искусствами.
При том, специалист по единоборствам Петр Фишт, отмечает, что часто члены ОПГ тренируются в этнических спортклубах, где существует чуткое распределение по национальности. Чаще всего мигранты выбирают ММА — смешанные единоборства, где допустимы приемы из десятка других боевых искусств.
Как рассказал «Нашему городу» собственный источник в правоохранительных органах, в Тюменской области мононациональных клубов по занятиям ММА не зафиксировано, однако полунациональные клубы вполне могут действовать.
«У нас не зафиксированы факты подпольных тренировок для определенных национальных групп. Однако, вполне вероятно, что полунациональные клубы у нас есть, ведь мигранты часто выбирают для себя боевые виды спорта», — говорит инсайдер.
Однако один из тренеров по ММА в Тюмени считает подобные заявление слухами и предрассудками. Роман Айдаров рассказал «Нашему городу» что этот вид спорта в целом в Тюменской области очень популярен.
«Да, на тренировки ходят многие ребята восточной внешности, но это не значит, что они мигранты, у нас и русских очень много, есть маленькие клубы, где только русские занимаются. И что, это теперь тоже организованные мононациональные ОПГ? Нет, конечно. ММА — это спорт в первую очередь и относиться к нему нужно соответственно», — уверен тренер.
Издание Росбалт также отмечает, что бойцы-иностранцы далеки от известных образов Конора Макгрэгора или Хабиба Нурмагомедова. Обычно это люди, которые серьезно зависимы от диаспоры или своего работодателя, а потому занятие в подобных клубах или участие в нелегальных боях «по сути, единственная возможность почувствовать себя не субъектом чьей-то воли, а самостоятельным человеком».
Поп-ММА-ивенты получили общественное название «Цирк крепостных ваххабитов». Подобная деятельность запрещена в Дагестане законодательно. Однако запрет имеется только в этой республике. А потому, если рассматривать ситуацию применительно к Тюменской области, то получается, что спортивные клубы, в которых мигранты проходят подготовку, вполне легальны.
В Росбалт отмечают, что в российской практике приходилось встречаться с ситуациями, когда какой-то клуб официально заявил о завершении своей деятельности, однако база ЕГРЮЛ говорила об обратном.
Журналист Егор Кучер говорит о том, что бойцы поп-ММА нередко фигурируют в криминальных сводках, причем при достаточно жутких обстоятельствах. Не так давно, в 2022 году город Электросталь поразил вопиющий случай — в торговом центре двое бойцов поп-ММА избили мобилизованных. Нападавшими оказались Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков, оба были задержаны.
Однако пугающие эпизоды насилия со стороны бойцов фиксировались и ранее — в 2018 году боец родом из Узбекистана Анвар Батиров едва не убил студента-медика, который впал в кому после получения одного удара.
Учитывая такие пугающие навыки и непростые условия существования мигрантов в России, некоторые эксперты считают, что мигрантов легко могут использовать как протестный ресурс. Член СПЧ Кирилл Кабанов говорит, что бойцы поп-ММА — это натренированные и организованные бойцы, которые могут выйти на улицы в любой момент. А потому он считает, что этнические бойцовские клубы в России необходимо запретить.
Н ату же тему рассуждал в интервью «Парламентской газете» советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Он отметил, что людям нельзя запретить заниматься спортом, однако у него возник вопрос — почему мигранты выбирают не теннис и волейбол, а именно боевые искусства? А потому он рекомендовал силовикам при возникновении признаков подобного явления действовать незамедлительно.
Однако пка в Тюменской области поп-ММА клубов нет или же их пока не нашли.