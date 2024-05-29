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Posted 29 мая, 12:36

Published 29 мая, 12:36

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Тюменский форум «Мой бизнес. Земля больших семей» собрал более 1200 предпринимателей

Тюменский форум «Мой бизнес. Земля больших семей» собрал более 1200 предпринимателей

29 мая 2024, 12:36
Фото: 1MI
В Тюменском Технопарке прошел форум «Мой бизнес. Земля больших семей». Участие в мероприятии приняли более 1200 предпринимателей и самозанятых из Тюменской, Свердловской, Курганской, Ленинградской областей, ХМАО и ЯНАО, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Форум был организован в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и стал площадкой для обсуждения развития семейного предпринимательства области и современных инструментов маркетинга.

В мероприятии принял участие также губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фото: сайт правительства ТО
«Успех в таком случае прежде всего зависит от преемственности и поддержки со стороны близких. Счастливая и крепкая семья — фундамент нашего государства и общества. А успешный бизнес — основа развития экономики», — отметил глава региона.

В рамках форума Тюменское агентство развития креативных индустрий, региональное отделением всероссийской общественной организации предпринимателей «Опора России» и Альф-Банк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития творческих индустрий.

В Тюменской области зарегистрировано около 75 тысяч субъектов МСП
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Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.

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