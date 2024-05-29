Тюменский форум «Мой бизнес. Земля больших семей» собрал более 1200 предпринимателей

Posted 29 мая, 12:36
Published 29 мая, 12:36
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Форум был организован в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и стал площадкой для обсуждения развития семейного предпринимательства области и современных инструментов маркетинга.
В мероприятии принял участие также губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Успех в таком случае прежде всего зависит от преемственности и поддержки со стороны близких. Счастливая и крепкая семья — фундамент нашего государства и общества. А успешный бизнес — основа развития экономики», — отметил глава региона.
В рамках форума Тюменское агентство развития креативных индустрий, региональное отделением всероссийской общественной организации предпринимателей «Опора России» и Альф-Банк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития творческих индустрий.
Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.