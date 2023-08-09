В Нижнетавдинском районе реализуются 16 инвестпроектов с вложениями в 2 млрд рублей

В Нижнетавдинском районе за 5 лет реализовано 36 инвестпроектов. Сейчас в работе ещё 16 проектов с общим объемом вложений более 2 млрд рублей. Благодаря инвестициям в МО будут созданы 368 рабочих мест, сообщил глава района Валерий Борисов на встрече с инвестиционной командой Тюменской области.

На сегодня в Нижнетавдинском районе работают 7 сельхозпредприятий, 19 крестьянско-фермерских хозяйств, более 10 000 личных подсобных хозяйств. Социально-экономическое положение МО, которое в этом году отмечает 100-летний юбилей, стало основным вопросом, с которым единая инвестиционная команда Тюменской области приехала в район. Фото: Информцентр правительства ТО Рабочий визит региональных чиновников в Нижнюю Тавду начался с заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. По его итогам, гендиректор Инвестиционного агентства Николай Пуртов обозначил основные направления дальнейшей работы по региональному инвестиционному стандарту: наполнение инвестиционной карты объектами местного значения;

оптимизация сроков и процедур муниципальных услуг;

сокращение сроков подключения объектов к сетям.



Напомним, у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории МО. Каждый район и город Тюменской области разработал свои инвестиционные профили Узнать подробнее