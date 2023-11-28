nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Три новых инвестпроекта принесут в экономику Тюменской области свыше 4 млрд рублей

Три новых инвестпроекта принесут в экономику Тюменской области свыше 4 млрд рублей

28 ноября 2023, 14:44
Фото: Midjourney
В Тюменской области будут реализованы три новых инвестиционных проекта, которые пополнят экономику региона на 4 млрд рублей и создадут 188 рабочих мест. Бизнес-планы представлены в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей отраслях, сообщает Информцентр правительства региона.

На заседании Экспертного совета в Инвестиционном агентстве Тюменской области два проекта из трех признаны масштабными. Предпринимателям, которые их реализуют, предложено арендовать земельные участки без проведения торгов. Общий объем инвестиций по этим проектам — более одного млрд рублей, количество рабочих мест — 66.

«Все идеи, представленные в ходе заседания, включены в реестр Инвестиционных проектов. На каждом этапе реализации им будет оказана организационная, административная и при необходимости финансовая поддержка», — пояснил гендиректор Агентства Николай Пуртов.

Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также уже второй год в регионе работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению губернатора Александра Моора.

Напомним, в прошлом месяце Тюменская область заняла второе место по числу инвестпроектов в УрФО. Тем не менее, глава региона Александр Моор во время своего ежегодного послания, попросил своих заместителей усилить работу в данном направлении.

Читайте также:
Александр Моор: Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегияЗа 10 месяцев в тюменскую экономику вложили почти 2 млрд рублей
#Общество#Касается каждого#Ирина Швецова#Инвестиции
Подпишитесь
«Дикий кадровый голод»: почему в Тюменской области остро не хватает работников
Сегодня, 07:17
Тюменцам рассказали, как начать жизнь с чистого листа не дожидаясь Нового года
Сегодня, 07:28
В Тюмени подорожали услуги проституток
Сегодня, 05:46
«Люди оторваны от земли»: тоболяки записывают обращения Путину из-за отмены паромов
Сегодня, 09:19
«Все, как в 90-е?»: как в Тюменской области содержат заключенных в СИЗО?
Сегодня, 10:21
«Любил природу, спорт и готовить»: на СВО погиб мобилизованный тюменец
Сегодня, 05:48