Три новых инвестпроекта принесут в экономику Тюменской области свыше 4 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
На заседании Экспертного совета в Инвестиционном агентстве Тюменской области два проекта из трех признаны масштабными. Предпринимателям, которые их реализуют, предложено арендовать земельные участки без проведения торгов. Общий объем инвестиций по этим проектам — более одного млрд рублей, количество рабочих мест — 66.
«Все идеи, представленные в ходе заседания, включены в реестр Инвестиционных проектов. На каждом этапе реализации им будет оказана организационная, административная и при необходимости финансовая поддержка», — пояснил гендиректор Агентства Николай Пуртов.
Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также уже второй год в регионе работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению губернатора Александра Моора.
Напомним, в прошлом месяце Тюменская область заняла второе место по числу инвестпроектов в УрФО. Тем не менее, глава региона Александр Моор во время своего ежегодного послания, попросил своих заместителей усилить работу в данном направлении.