Три новых инвестпроекта принесут в экономику Тюменской области свыше 4 млрд рублей

Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Также уже второй год в регионе работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению губернатора Александра Моора.