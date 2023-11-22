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Губернатор Моор поручил составить прогноз востребованных в регионе профессий

Губернатор Тюменской области поручил составить прогноз потребностей региона

22 ноября 2023, 06:57
Фото: 1MI

Губернатор Моор поручил составить прогноз востребованных в регионе профессий

Составить прогноз о востребованности профессий глава региона поручил своему заместителю Александру Райдеру. В первую очередь, он будет касаться сферы образования.

Губернатор Александр Моор во время выступления с ежегодным посланием поручил своему заместителю Алексею Райдеру составить прогноз потребностей в трудовых ресурсах. Благодаря этому прогнозу можно будет понять, какие специалисты образовательных учреждений в дефиците.

«Нужно расширять сеть колледжей, техникумов и вузов. Эту задачу бессмысленно решать без внятного запроса от работодателей. А его, к сожалению, не хватает», — отметил глава региона.
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Губернатор также отметил, что за минувшие пять лет в Тюменской области построили или отремонтировали более 30 детских садов, а в следующие три года появятся 12 новых. Также активно в регионе строятся и школы.

Ранее «Наш Город» сообщал, что Александр Моор начал обращение к тюменцам со слов благодарности за доверие, которое ему оказывают жители региона. Он подчеркнул, что на сентябрьские выборы проголосовать пришли на 120 тысяч больше людей, чем на предыдущие.

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