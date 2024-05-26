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Posted 26 мая, 12:23

Published 26 мая, 12:23

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Тюменской области зарегистрировано около 75 тысяч субъектов МСП

В Тюменской области зарегистрировано около 75 тысяч субъектов МСП

26 мая 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
На сегодня в Тюменской области зарегистрировано почти 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сказал глава региона Александр Моор в своем поздравлении региональных предпринимателей с их профессиональным праздником.

Губернатор отметил, что в Тюменской области за последнюю десятилетку заметно выросла предпринимательская активность, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме статистики об этом факте говорят и уже реализованные инвестпроекты, а также расширение спектра услуг и продукции.

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе достигло почти 75 тысяч. Более чем на 10% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Наиболее активный рост мы видим в числе самозанятых. Сегодня более 122 тысяч наших земляков, что в полтора раза превышает показатель годичной давности, нашли свое дело», — пояснил Александр Моор.

Предпринимательское сообщество области динамично развивается, помогает улучшать деловой климат, открывает новые горизонты для самореализации и вносит весомый вклад в укрепление экономического потенциала региона и повышение качества жизни земляков», — говорится в поздравлении.

Александр Моор напомнил, что традиционно в конце мая в Тюмени состоится форум предпринимателей, в этом году он посвящен Году семьи, объявленному президентом России.

«Для некоторых представителей бизнес-сообщества именно семейные ценности и традиции стали конкурентным преимуществом в продвижении бизнеса», — высказал мнение губернатор.

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