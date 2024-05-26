В Тюменской области зарегистрировано около 75 тысяч субъектов МСП

Губернатор отметил, что в Тюменской области за последнюю десятилетку заметно выросла предпринимательская активность, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме статистики об этом факте говорят и уже реализованные инвестпроекты, а также расширение спектра услуг и продукции.