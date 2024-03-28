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Posted 28 марта, 06:31

Published 28 марта, 06:31

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Реестр инвестпроектов пополнили десятки бизнес-идей на сумму 4,2 млрд рублей

Реестр инвестпроектов пополнили десятки бизнес-идей на сумму 4,2 млрд рублей

28 марта 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
В первом квартале 2024 года реестр инвестпроектов Тюменской области стал больше на 40 бизнес-идей общей суммой 4,2 млрд рублей. Об этом сегодня рассказали в Информцентре правительства региона.

В результате реализации новых инвестиционных проектов региона получит около 400 рабочих мест.

Всего сейчас в реестре зарегистрировано 507 проектов на сумму 2,1 трлн рублей. Большую часть из них — 92,1% (467 проектов) — реализуют субъекты МСП в таких отраслях как: распространенные отрасли:

  • 22% — АПК;
  • 11,6% — торговля;
  • 10,9% — гостиничный бизнес и туризм;
  • 8,1% — сервисные услуги;
  • 6,9% — стройиндустрия.

Для поддержки инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей правительством Тюменской области в 2013 году был учрежден Фонд «Инвестиционное агентство». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку представителям малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в регионе есть ряд собственных мер поддержки для компаний и предприятий, в том числе налоговые послабления, гранты и субсидии.

Напомним, у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории МО.

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