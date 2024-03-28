Реестр инвестпроектов пополнили десятки бизнес-идей на сумму 4,2 млрд рублей

Posted 28 марта, 06:31
Published 28 марта, 06:31
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В результате реализации новых инвестиционных проектов региона получит около 400 рабочих мест.
Всего сейчас в реестре зарегистрировано 507 проектов на сумму 2,1 трлн рублей. Большую часть из них — 92,1% (467 проектов) — реализуют субъекты МСП в таких отраслях как: распространенные отрасли:
Для поддержки инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей правительством Тюменской области в 2013 году был учрежден Фонд «Инвестиционное агентство». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку представителям малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в регионе есть ряд собственных мер поддержки для компаний и предприятий, в том числе налоговые послабления, гранты и субсидии.
Напомним, у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории МО.