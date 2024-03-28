Реестр инвестпроектов пополнили десятки бизнес-идей на сумму 4,2 млрд рублей

Для поддержки инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей правительством Тюменской области в 2013 году был учрежден Фонд «Инвестиционное агентство». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку представителям малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в регионе есть ряд собственных мер поддержки для компаний и предприятий, в том числе налоговые послабления, гранты и субсидии.