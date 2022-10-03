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В индустриальном парке «Богандинский» начали отсыпку площадок для резидентов

3 октября 15:36
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области.
Около Тюмени, в индустриальном парке «Богандинский», строители приступили к отсыпке площадки для будущих резидентов. Уже скоро — в декабре — сюда подведут газ, электричество, водоснабжение и водоотведение, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Первая очередь инженерной подготовки составит 25,4 га. Площадка для будущих резидентов будет готова к Новому году. На ней разместятся более 10 новых предприятий:
 участников Нефтегазового кластера,
переработчиков сельхозпродукции,
 занимающихся деревообработкой и производством стройматериалов.

В агентстве инфраструктурного развития Тюменской области напомнили, что специалисты ведомства могут помочь построить производство с нуля. 

Индустриальный парк Богандинский является площадкой типа - гринфилд и предназначен для размещения производственных объектов. Объем инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, составляет от 30 миллионов рублей в расчете на 1 га площади земельного участка и (или) от 4 миллионов рублей в расчете на 250 кв.м. объекта промышленной инфраструктуры.

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