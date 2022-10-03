В индустриальном парке «Богандинский» начали отсыпку площадок для резидентов

Индустриальный парк Богандинский является площадкой типа - гринфилд и предназначен для размещения производственных объектов. Объем инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, составляет от 30 миллионов рублей в расчете на 1 га площади земельного участка и (или) от 4 миллионов рублей в расчете на 250 кв.м. объекта промышленной инфраструктуры.



