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Posted 16 февраля, 13:21

Published 16 февраля, 13:21

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

В тюменском селе высадился десант врачей

В тюменском селе высадился десант врачей

16 февраля 2024, 13:21
Фото: 1MI
В подразделениях областной больницы №4 работает выездная бригада специалистов из Тюмени. На днях десант врачей «высадился» в Бердюжском районе, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

12 и 13 февраля тюменские врачи приняли 326 человек. Самыми востребованными специалистами на данной территории стали врачи: невролог и эндокринолог.

В составе врачебной бригады были также кардиолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, уролог, врач УЗИ.

Врачебный десант высадится и в других районах области:

  • 18-19 марта — Викуловский район,
  • 15-16 апреля — Сорокинский район,
  • 13-14 мая — Абатский район,
  • 13-14 июня — Ишимский район.

Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. В прошлом году выездные бригады уже побывали в Ишимском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском и Армизонском районах.

Так, по итогам массового обследования жителей Викуловского района, а всего было осмотрено около трех тысяч человек, у 23 врачи обнаружили онкологию.

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