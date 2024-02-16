В тюменском селе высадился десант врачей

Posted 16 февраля, 13:21
Published 16 февраля, 13:21
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
12 и 13 февраля тюменские врачи приняли 326 человек. Самыми востребованными специалистами на данной территории стали врачи: невролог и эндокринолог.
В составе врачебной бригады были также кардиолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, уролог, врач УЗИ.
Врачебный десант высадится и в других районах области:
Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. В прошлом году выездные бригады уже побывали в Ишимском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском и Армизонском районах.
Так, по итогам массового обследования жителей Викуловского района, а всего было осмотрено около трех тысяч человек, у 23 врачи обнаружили онкологию.