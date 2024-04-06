Врачи спасли 10-месячного тюменца, проглотившего батарейку

Posted 6 апреля, 07:57
Published 6 апреля, 07:57
Modified 6 апреля, 07:59
Updated 6 апреля, 07:59
Врача оперативно выполнили маленькому пациенту операцию под общим наркозом. Она прошла успешно — батарейка не успела нанести вред здоровью ребенка. В настоящее время малыш уже выписан из больницы и его состоянию здоровья ничего не угрожает.
Медики отмечают, что случайно попавшие в пищеварительный тракт батарейки представляют серьезную опасность для здоровья. Желудочный сок повреждает металлическую оболочку, в результате сего батарейка может прилипнуть к стенке пищевода, желудка или кишечника и вызвать термический, химический ожог.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги успешно выполнили операцию 94-летнему пациенту с переломом шейки бедра — пенсионеру заменили тазобедренный сустав протезным имплантом.