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Posted 6 апреля, 07:57

Published 6 апреля, 07:57

Modified 6 апреля, 07:59

Updated 6 апреля, 07:59

Врачи спасли 10-месячного тюменца, проглотившего батарейку

Врачи спасли 10-месячного тюменца, проглотившего батарейку

6 апреля 2024, 07:57
Фото: Здравоохранение Тюменской области
Инцидент произошел в селе Казанское. Ребенка привезла в областную больницу №14 его мать. Женщина сообщила, что малыш кашляет и тяжело дышит.

Врача оперативно выполнили маленькому пациенту операцию под общим наркозом. Она прошла успешно — батарейка не успела нанести вред здоровью ребенка. В настоящее время малыш уже выписан из больницы и его состоянию здоровья ничего не угрожает.

Медики отмечают, что случайно попавшие в пищеварительный тракт батарейки представляют серьезную опасность для здоровья. Желудочный сок повреждает металлическую оболочку, в результате сего батарейка может прилипнуть к стенке пищевода, желудка или кишечника и вызвать термический, химический ожог.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги успешно выполнили операцию 94-летнему пациенту с переломом шейки бедра — пенсионеру заменили тазобедренный сустав протезным имплантом.

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