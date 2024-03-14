ДоброВСело: волонтеры-медики обучили первой помощи жителей Лугового

Школьники старших классов узнали больше о собственном здоровье и познакомились с таким исследованием, как биоимпедансометрия, определили группы крови, а также отработали навыки сердечно-легочной реанимации. 42 обучающихся стали участниками обучения, а 8 из них планируют создать школьный отряд волонтеров-медиков.