ДоброВСело: волонтеры-медики обучили первой помощи жителей Лугового

Posted 14 марта, 12:22
Published 14 марта, 12:22
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Школьники старших классов узнали больше о собственном здоровье и познакомились с таким исследованием, как биоимпедансометрия, определили группы крови, а также отработали навыки сердечно-легочной реанимации. 42 обучающихся стали участниками обучения, а 8 из них планируют создать школьный отряд волонтеров-медиков.
Совместно с медицинскими работниками фельдшерско-акушерского пункта волонтеры-медики провели подомовые обходы с целью оценки имеющихся факторов риска, профилактики хронических неинфекционных заболеваний, измерения артериального давления и частоты сердечных сокращений.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.