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Posted 14 марта, 12:22

Published 14 марта, 12:22

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

#ДоброВСело: волонтеры-медики обучили первой помощи жителей Лугового

#ДоброВСело: волонтеры-медики обучили первой помощи жителей Лугового

14 марта 2024, 12:22
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм
В рамках проекта #ДоброВСело 13 марта добровольцы регионального отделения «Волонтеры-медики» совершили выезд в село Луговое. На базе местной школы они провели образовательный интенсив по санитарно-профилактическому направлению, первой помощи и донорству крови.

Школьники старших классов узнали больше о собственном здоровье и познакомились с таким исследованием, как биоимпедансометрия, определили группы крови, а также отработали навыки сердечно-легочной реанимации. 42 обучающихся стали участниками обучения, а 8 из них планируют создать школьный отряд волонтеров-медиков.

Совместно с медицинскими работниками фельдшерско-акушерского пункта волонтеры-медики провели подомовые обходы с целью оценки имеющихся факторов риска, профилактики хронических неинфекционных заболеваний, измерения артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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