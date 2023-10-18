Автопарк областной больницы №4 пополнился новыми машинами скорой помощи

Posted 18 октября, 12:35
Published 18 октября, 12:35
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Особенность новых «скорых» — их улучшенные характеристики и возможности. Они оснащены самым новым оборудованием, которое поможет врачам и фельдшерам обеспечить качественное медицинское обслуживание по месту вызова и в дороге.
«Вручение ключей от новых машин скорой помощи — это результат координации усилий Правительства региона и Департамента здравоохранения области. Благодаря этому сотрудничеству удалось реализовать эту важную программу и сделать нашу медицинскую службу еще более эффективной и доступной», — отметил главврач ОБ №4 Александр Синельников.
Преимущества новых автомобилей уже оценили фельдшеры скорой помощи. По их словам, они довольны, что наконец-то у них появился транспорт, способный преодолеть бездорожье. К тому же, кареты скорой помощи оборудованы всем необходим для оказания первичной помощи.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.