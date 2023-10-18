Автопарк областной больницы №4 пополнился новыми машинами скорой помощи

Преимущества новых автомобилей уже оценили фельдшеры скорой помощи. По их словам, они довольны, что наконец-то у них появился транспорт, способный преодолеть бездорожье. К тому же, кареты скорой помощи оборудованы всем необходим для оказания первичной помощи.