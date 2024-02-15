В Тюменской области открытия нового ФАПа ожидают 400 жителей села Нововяткино

Posted 15 февраля, 12:02
Published 15 февраля, 12:02
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Ранее ФАП располагался в приспособленном помещении, по соседству с почтой. Сейчас это отдельное модульное здание. На площади в 81 кв.м будут расположены кабинет для приема пациентов, процедурный, имеется помещение для хранения медикаментов, а также отдельные санузлы для персонала и пациентов.
Фельдшерско-акушерский пункт будет соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи всем жителям, включая детей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.
«С 2021 года по нацпроекту „Здравоохранение“, для областной больницы №4 построено два ФАПа и сейчас строится еще четыре — по одному в Ишимском и Бердюжском районах и два — в Викуловском. В планах на 2025 возвести еще 7 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Ишимском районе», — пояснил главврач медучреждения Александр Синельников.
Отметим, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения, качество и доступность медобслуживания. В рамках регпрограммы в учреждения здравоохранения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Также в удаленных сёлах и деревнях появляются новые ФАПы и амбулатории, регулярно для профосмотров сюда выезжают мобильные бригады врачей, работающих в больницах Тюмени.