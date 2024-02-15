В Тюменской области открытия нового ФАПа ожидают 400 жителей села Нововяткино

Ранее ФАП располагался в приспособленном помещении, по соседству с почтой. Сейчас это отдельное модульное здание. На площади в 81 кв.м будут расположены кабинет для приема пациентов, процедурный, имеется помещение для хранения медикаментов, а также отдельные санузлы для персонала и пациентов.