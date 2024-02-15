nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 12:02

Published 15 февраля, 12:02

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

В Тюменской области открытия нового ФАПа ожидают 400 жителей села Нововяткино

В Тюменской области открытия нового ФАПа ожидают 400 жителей села Нововяткино

15 февраля 2024, 12:02
Фото: 1MI
В селе Нововяткино Викуловского района скоро откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение будет обслуживать почти 400 местных жителей. На сегодня модуль уже установлен, осталось его оборудовать, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Ранее ФАП располагался в приспособленном помещении, по соседству с почтой. Сейчас это отдельное модульное здание. На площади в 81 кв.м будут расположены кабинет для приема пациентов, процедурный, имеется помещение для хранения медикаментов, а также отдельные санузлы для персонала и пациентов.

Фельдшерско-акушерский пункт будет соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи всем жителям, включая детей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

«С 2021 года по нацпроекту „Здравоохранение“, для областной больницы №4 построено два ФАПа и сейчас строится еще четыре — по одному в Ишимском и Бердюжском районах и два — в Викуловском. В планах на 2025 возвести еще 7 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Ишимском районе», — пояснил главврач медучреждения Александр Синельников.

Отметим, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения, качество и доступность медобслуживания. В рамках регпрограммы в учреждения здравоохранения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Также в удаленных сёлах и деревнях появляются новые ФАПы и амбулатории, регулярно для профосмотров сюда выезжают мобильные бригады врачей, работающих в больницах Тюмени.

В Тюменской области сельский ФАП за год принял свыше 5 тысяч пациентов
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава ЛНР поблагодарил тюменцев за ремонт детской больницыВ селе Викулово после капремонта открыли поликлиникуВ Тюмени кабинеты охраны зрения детей планируют открыть во всех поликлиниках
С такими не выживают: врачи спасли тюменку с ожогами 80% тела
Узнать подробнее
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
1 марта, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
1 марта, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
1 марта, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45