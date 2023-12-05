В Тюменской области сельский ФАП за год принял свыше 5 тысяч пациентов

Posted 5 декабря, 15:53
Published 5 декабря, 15:53
Modified Сегодня, 21:14
Updated Сегодня, 21:14
В ФАПах сельчане получают первичную медицинскую помощь, прививаются и проходят диспансеризацию и профосмотры.
В вовремя поставить диагноз и оказать помощь пациентам у банниковских медиков есть современный аппарат для проведения электрокардиограммы сердца. Также в медучрждение проведен скоростной интернет, что позволило получить доступ к электронной карте пациента.
«На днях с жалобами на слабость, одышку и боли в груди обратился пожилой мужчина. Мы заподозрили инфаркт, провели ему исследование, результат передали врачу-терапевту. Диагноз подтвердился, пациент был сразу же госпитализирован с острым коронарным синдромом в районную больницу», — рассказала заведующая ФАПом Ольга Таут.
Всего к медпункту прикреплено 535 человек, из них 130 — дети. Кроме жителей Банников ФАП обслуживает население деревень Горки и Боково.
Новый фельдшерско-акушерский пункт в Банников построен по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Отметим, в рамках собственной программы в Тюменской области строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.