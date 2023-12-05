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Posted 5 декабря, 15:53

Published 5 декабря, 15:53

Modified Сегодня, 21:14

Updated Сегодня, 21:14

В Тюменской области сельский ФАП за год принял свыше 5 тысяч пациентов

В Тюменской области сельский ФАП за год принял свыше 5 тысяч пациентов

5 декабря 2023, 15:53
Фото: 1MI
Год назад в селе Банниково Абатского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. За это время местные медики приняли более пяти тысяч пациентов, в числе которых взрослые и дети, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Фото: департамент здравоохранения ТО

В ФАПах сельчане получают первичную медицинскую помощь, прививаются и проходят диспансеризацию и профосмотры.

В вовремя поставить диагноз и оказать помощь пациентам у банниковских медиков есть современный аппарат для проведения электрокардиограммы сердца. Также в медучрждение проведен скоростной интернет, что позволило получить доступ к электронной карте пациента.

«На днях с жалобами на слабость, одышку и боли в груди обратился пожилой мужчина. Мы заподозрили инфаркт, провели ему исследование, результат передали врачу-терапевту. Диагноз подтвердился, пациент был сразу же госпитализирован с острым коронарным синдромом в районную больницу», — рассказала заведующая ФАПом Ольга Таут.

Всего к медпункту прикреплено 535 человек, из них 130 — дети. Кроме жителей Банников ФАП обслуживает население деревень Горки и Боково.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Банников построен по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Отметим, в рамках собственной программы в Тюменской области строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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