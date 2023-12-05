В Тюменской области сельский ФАП за год принял свыше 5 тысяч пациентов

Год назад в селе Банниково Абатского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. За это время местные медики приняли более пяти тысяч пациентов, в числе которых взрослые и дети, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Фото: департамент здравоохранения ТО В ФАПах сельчане получают первичную медицинскую помощь, прививаются и проходят диспансеризацию и профосмотры. В вовремя поставить диагноз и оказать помощь пациентам у банниковских медиков есть современный аппарат для проведения электрокардиограммы сердца. Также в медучрждение проведен скоростной интернет, что позволило получить доступ к электронной карте пациента. «На днях с жалобами на слабость, одышку и боли в груди обратился пожилой мужчина. Мы заподозрили инфаркт, провели ему исследование, результат передали врачу-терапевту. Диагноз подтвердился, пациент был сразу же госпитализирован с острым коронарным синдромом в районную больницу», — рассказала заведующая ФАПом Ольга Таут. Всего к медпункту прикреплено 535 человек, из них 130 — дети. Кроме жителей Банников ФАП обслуживает население деревень Горки и Боково. Новый фельдшерско-акушерский пункт в Банников построен по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Отметим, в рамках собственной программы в Тюменской области строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Александр Моор: региональное здравоохранение всегда в приоритете Узнать подробнее Читайте также: В Ярковском районе за год деревенский ФАП оказал более 5,5 тыс. медицинских услуг Еще в одном селе Тюменской области появится современный ФАП Семь ФАПов Вагайского района включены в программу модернизации