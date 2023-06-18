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Posted 18 июня 07:18

Published 18 июня 07:18

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Updated Сегодня, 00:30

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Александр Моор: региональное здравоохранение всегда в приоритете

18 июня 2023, 07:18
Профессионализм, трудолюбие, отзывчивость, внимание и забота — эти качества стали визитной карточкой тюменской медицины. Об этом сказал губернатор Тюменской области в своем обращении, посвященному Дню медицинского работника.

Глава региона отметил, что в системе здравоохранения Тюменской области сегодня трудятся свыше 23 тысяч человек. Все они днем, и ночью, выполняя благородную миссию, приходят на помощь, спасают жизни и здоровье людей.

«Региональное здравоохранение, в том числе и сельское, всегда в приоритете. Вкладывая в модернизацию самой системы, мы приобретаем современное оборудование и лекарства, обновляем больницы, ФАПы и амбулатории, закупаем автомобили скорой помощи и санитарный транспорт. Одним словом, мы создаем комфортные условия для вашей работы и профессионального роста. И главный результат наших совместных усилий — увеличение средней продолжительности жизни тюменцев», — сказано в обращении.

Губернатор также напомнил, что современной медицине приходится сталкиваться с разными вызовами. Она достойно выдержала удар пандемии, провела масштабную кампанию по вакцинации. С началом специальной военной операции медицинские работники отправляются помогать бойцам в зону СВО и оказывать помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В том числе и в подшефный Краснодонский район.

«Дорогие друзья, от имени всех жителей Тюменской области спасибо вам за профессионализм, трудолюбие, отзывчивость, внимание и заботу. Уверен, эти качества и впредь будут визитной карточкой тюменской медицины», — обратился к медицинским работникам губернатор и пожелал крепкого сибирского здоровья, счастья, добра и благополучия.

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