Александр Моор: региональное здравоохранение всегда в приоритете

Губернатор также напомнил, что современной медицине приходится сталкиваться с разными вызовами. Она достойно выдержала удар пандемии, провела масштабную кампанию по вакцинации. С началом специальной военной операции медицинские работники отправляются помогать бойцам в зону СВО и оказывать помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В том числе и в подшефный Краснодонский район.