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Posted 4 октября, 11:35

Published 4 октября, 11:35

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Еще в одном селе Тюменской области появится современный ФАП

Еще в одном селе Тюменской области появится современный ФАП

4 октября 2023, 11:35
Фото: 1MI
В селе Антипино Нижнетавдинского района появится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Строительство медучреждения началось несколько дней назад, а сдать его планируется уже в первом квартале 2024 года, сообщает депздрав Тюменской области.

Строительство нового медицинского учреждения будет проводиться в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

ФАП будет располагаться рядом с администрацией сельского поселения, на имеющейся в распоряжении больницы территории. ФАП будет оснащён необходимым оборудованием, мебелью, системой видеонаблюдения, доступом в сеть Интернет, а также автономным водоснабжением и водоотведением. На площади в 68 квадратных метров будут расположены помещения для ожидания, приёма и осмотра пациентов.

«Я считаю, что строительство модульных ФАПов позволяет значительно сократить время на проектирование и строительство медицинских учреждений, а также уменьшить затраты на их эксплуатацию, — считает главный врач Областной больницы №15 Дмитрий Костин. — Кроме того, такие модульные здания могут быть быстро доставлены на место назначения и установлены без необходимости проведения сложных земляных работ или использования тяжелой строительной техники».

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на первый квартал 2024 года. Этот объект станет настоящим подарком для местных жителей, так как он предоставляет им возможность получать качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от своего дома.

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