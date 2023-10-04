Еще в одном селе Тюменской области появится современный ФАП

Posted 4 октября, 11:35
Published 4 октября, 11:35
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Строительство нового медицинского учреждения будет проводиться в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».
ФАП будет располагаться рядом с администрацией сельского поселения, на имеющейся в распоряжении больницы территории. ФАП будет оснащён необходимым оборудованием, мебелью, системой видеонаблюдения, доступом в сеть Интернет, а также автономным водоснабжением и водоотведением. На площади в 68 квадратных метров будут расположены помещения для ожидания, приёма и осмотра пациентов.
«Я считаю, что строительство модульных ФАПов позволяет значительно сократить время на проектирование и строительство медицинских учреждений, а также уменьшить затраты на их эксплуатацию, — считает главный врач Областной больницы №15 Дмитрий Костин. — Кроме того, такие модульные здания могут быть быстро доставлены на место назначения и установлены без необходимости проведения сложных земляных работ или использования тяжелой строительной техники».
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на первый квартал 2024 года. Этот объект станет настоящим подарком для местных жителей, так как он предоставляет им возможность получать качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от своего дома.