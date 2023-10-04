Еще в одном селе Тюменской области появится современный ФАП

«Я считаю, что строительство модульных ФАПов позволяет значительно сократить время на проектирование и строительство медицинских учреждений, а также уменьшить затраты на их эксплуатацию, — считает главный врач Областной больницы №15 Дмитрий Костин. — Кроме того, такие модульные здания могут быть быстро доставлены на место назначения и установлены без необходимости проведения сложных земляных работ или использования тяжелой строительной техники».