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Глава региона поручил построить еще одну больницу в Тюменской области

8 августа 2023, 04:26
Фото: TG-канал Губернатора Тюменской области Александра Моора
Современное медучреждение появится в Сладковском районе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил специалистам заняться проектом новой больницы. Как сообщил глава региона в своем TG-канале, во время рабочей поездки он побывал в больнице Сладковского района. После осмотра чиновник понял, что медучреждению необходим ремонт. Зданию уже больше 60 лет.

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Однако экспертиза показала, что строительство нового здания больницы обойдется дешевле стоимости ремонта. Глава области поручил специалистам разработать проектно-сметную документацию для строительства современного корпуса.

— Сейчас в здании больницы располагаются приемное и хирургическое отделения, стационар, отделение скорой медицинской помощи, — рассказал губернатор.

Политик отметил, что в новом медучреждении должно быть комфортно как пациентам, так и врачам.

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#Тюменская область#Строительство#Больница#Анастасия Ильина
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