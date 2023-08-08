Глава региона поручил построить еще одну больницу в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил специалистам заняться проектом новой больницы. Как сообщил глава региона в своем TG-канале, во время рабочей поездки он побывал в больнице Сладковского района. После осмотра чиновник понял, что медучреждению необходим ремонт. Зданию уже больше 60 лет.
Однако экспертиза показала, что строительство нового здания больницы обойдется дешевле стоимости ремонта. Глава области поручил специалистам разработать проектно-сметную документацию для строительства современного корпуса.
— Сейчас в здании больницы располагаются приемное и хирургическое отделения, стационар, отделение скорой медицинской помощи, — рассказал губернатор.
Политик отметил, что в новом медучреждении должно быть комфортно как пациентам, так и врачам.