Глава региона поручил построить еще одну больницу в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил специалистам заняться проектом новой больницы. Как сообщил глава региона в своем TG-канале, во время рабочей поездки он побывал в больнице Сладковского района. После осмотра чиновник понял, что медучреждению необходим ремонт. Зданию уже больше 60 лет.