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Обновленные смарт-ФАПы в Тобольском районе принимают более 5 000 пациентов в год

12 октября 11:43
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В начале 2021 года в деревнях Хмелёвой, Полуяновой и Загваздиной, а также селе Санниково фельдшеры областной больницы № 3 начали принимать пациентов в новых современных ФАПах, количество посещений которых превышает 5 000 в год, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в населённых пунктах Тобольского района благодаря госпрограмме «Здравоохранение», которая предполагает максимальную доступность и качество медицинской помощи в сельских районах Тюменской области.

Модульная конструкция зданий выполнена из высококачественных материалов и предлагает все удобства для организации первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи сельских жителям. ФАПы, площадью 66 кв. метров, оборудованы пандусом и всем необходимым для маломобильных групп населения.

Помещение ФАПов распланировано на несколько зон: кабинет приёма с гинекологическим креслом, процедурно-прививочный кабинет, санитарная комната, зона ожидания, санузел и т. д. Каждый ФАП оснащён всем необходимым оборудованием, инструментами и новой мебелью, в том числе медицинской. Подведена вода, электричество, смонтирован септик и система отопления.

Сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, помимо периодических профосмотров пациентов для выявления ранних признаков заболеваний, оказывают медицинскую помощь при внезапных, острых состояниях, обострениях хронических заболеваний, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях.

Новые ФАПы подключены к Интернету, оснащены оборудованием для оказания телемедицинской помощи и доступу к дистанционному консультированию с врачами ОБ № 3.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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