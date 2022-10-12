Обновленные смарт-ФАПы в Тобольском районе принимают более 5 000 пациентов в год

Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в населённых пунктах Тобольского района благодаря госпрограмме «Здравоохранение», которая предполагает максимальную доступность и качество медицинской помощи в сельских районах Тюменской области.



Модульная конструкция зданий выполнена из высококачественных материалов и предлагает все удобства для организации первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи сельских жителям. ФАПы, площадью 66 кв. метров, оборудованы пандусом и всем необходимым для маломобильных групп населения.



Помещение ФАПов распланировано на несколько зон: кабинет приёма с гинекологическим креслом, процедурно-прививочный кабинет, санитарная комната, зона ожидания, санузел и т. д. Каждый ФАП оснащён всем необходимым оборудованием, инструментами и новой мебелью, в том числе медицинской. Подведена вода, электричество, смонтирован септик и система отопления.