Обновленные смарт-ФАПы в Тобольском районе принимают более 5 000 пациентов в год

Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в населённых пунктах Тобольского района благодаря госпрограмме «Здравоохранение», которая предполагает максимальную доступность и качество медицинской помощи в сельских районах Тюменской области.
Модульная конструкция зданий выполнена из высококачественных материалов и предлагает все удобства для организации первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи сельских жителям. ФАПы, площадью 66 кв. метров, оборудованы пандусом и всем необходимым для маломобильных групп населения.
Помещение ФАПов распланировано на несколько зон: кабинет приёма с гинекологическим креслом, процедурно-прививочный кабинет, санитарная комната, зона ожидания, санузел и т. д. Каждый ФАП оснащён всем необходимым оборудованием, инструментами и новой мебелью, в том числе медицинской. Подведена вода, электричество, смонтирован септик и система отопления.
Сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, помимо периодических профосмотров пациентов для выявления ранних признаков заболеваний, оказывают медицинскую помощь при внезапных, острых состояниях, обострениях хронических заболеваний, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях.
Новые ФАПы подключены к Интернету, оснащены оборудованием для оказания телемедицинской помощи и доступу к дистанционному консультированию с врачами ОБ № 3.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.