В Тюмени кабинеты охраны зрения детей планируют открыть во всех поликлиниках

Кабинеты охраны зрения детей и подростков сейчас работают в трех тюменских поликлиниках №4, №5 и №17. Однако такие услуги планируется развить и в других государственных медучреждениях областного центра и региона, сообщает депздрав ТО.

Кабинеты охраны зрения детей и подростков открыты в тюменских поликлиниках по программе развития офтальмологической службы и профилактики развития основных офтальмологических заболеваний у детского населения. «Открытие кабинетов охраны зрения позволяет распределить потоки пациентов, повысить доступность офтальмологической помощи, усилить профилактику развития заболеваний у детей. Параллельно продолжается взаимодействие медицинских учреждений первичного звена и специализированного учреждения — офтальмологического диспансера. Мы реализуем обмен опытом, заведующая отделением приема детского отделения Ирина Доркина проводит стажировку врачей поликлиники на рабочем месте. Такой комплексный подход способствует развитию детской офтальмологической службы в целом», — отмечает главный врач Областного офтальмологического диспансера, главный внештатный офтальмолог г. Тюмени и Тюменского района Леонид Протопопов. Направит маленького пациента на лечение в кабинет охраны здоровья врач-офтальмолог поликлиники по месту жительства при аккомодации, миопии слабой и средней степени, амблиопии (синдром ленивого глаза) слабой и средней степени. Кабинеты охраны зрения детей и подростков оснащены специальным оборудованием и тренажёрами для комплексной реабилитации пациентов. Юные пациенты с более сложными диагнозами по показаниям будут направлены в Областной офтальмологический диспансер. Ежедневно в отделении терапевтической офтальмологии диспансера проходят лечения более 130 детей и подростков. Специализированные кабинеты охраны зрения детей открыты при взаимодействии учреждений первичного звена здравоохранения и Областного офтальмологического диспансера, при участии главного внештатного детского офтальмолога Тюменской области Викторией Алекиной. В планах и дальше развивать сеть таких кабинетов в Тюмени и Тюменской области.