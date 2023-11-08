Александр Моор: Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:43
«Поручил коллегам приступить к разработке стратегического документа. Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Кроме того, Александр Моор считает, что нужен и долгосрочный план развития Тюменской городской агломерации. Стратегия поможет областному центру удержать кадры, а также привлечь новых инвесторов.
Напомним, в этом году все города и районы Тюменской области представили свои инвестиционные профили. Также муниципальные команды прошли соответствующее обучение. Как ранее отметил Александр Моор, органы власти в Тюменской области научились взаимодействовать с крупными инвесторами, используя «ручную настройку» проектов и мер поддержки. В результате многие компании не останавливаются на достигнутом и после завершения реализации первых проектов начинают следующие.
С начала года в экономику Тюменской области инвесторы уже вложили около двух миллиардов рублей. И это только при содействии региональной программы «Гарантийный фонд», которая реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».