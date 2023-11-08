Александр Моор: Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия

Напомним, в этом году все города и районы Тюменской области представили свои инвестиционные профили. Также муниципальные команды прошли соответствующее обучение. Как ранее отметил Александр Моор, органы власти в Тюменской области научились взаимодействовать с крупными инвесторами, используя «ручную настройку» проектов и мер поддержки. В результате многие компании не останавливаются на достигнутом и после завершения реализации первых проектов начинают следующие.