Каждый район и город Тюменской области разработал свои инвестиционные профили

Posted 3 июля, 12:10
Published 3 июля, 12:10
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
Мероприятие прошло 30 июня в Тобольске. В работе совета принял участие руководитель федерального министерства экономического развития Максим Решетников.
«Мы хорошо научились взаимодействовать с крупными инвесторами, используя „ручную настройку“ проектов и мер поддержки. В результате многие компании не останавливаются на достигнутом и после завершения реализации первых проектов начинают следующие. Но пару лет назад мы поставили перед собой стратегическую задачу по интенсификации работы с предпринимателями, в том числе из сельской местности», — рассказал глава региона.
В результате системной работы уже удалось реализовать 278 новых бизнес-инициатив с общим объемом вложений 18,8 миллиарда рублей. Создано 1 тысяча 644 рабочих места. В планах — еще более ста проектов на 13,4 миллиарда рублей с перспективой создания порядка двух тысяч рабочих мест.
«Получен очень важный эффект.Мы надеемся, что небольшие предприятия будут расти и осваивать новые рынки, в том числе — международные. В 2022 году количество экспортеров в Тюменской области выросло на четверть, а объем экспорта — в полтора раза. Эта тенденция очень важна», — пояснил губернатор.
Александр Моор выделил ещё один фактор, важный для повышения инвестиционной привлекательности регионов. Это улучшение условий для строительства промышленных объектов. С ним согласился министр экономразвития, отметив, что успешному развитию Тюменской области предшествовала многолетняя системная работа.
Также он отметил, что одним из самых перспективных направлений в регионе сейчас является туризм. В пример Максим Решетников привёл Тобольск, который изменился буквально на глазах. Чиновник уверен, что опыт Тюменской области по развитию туристической отрасли может пригодится другим регионам.
«Тюменские коллеги обладают самостоятельными ресурсами, поэтому не с каждой проблемой обращаются в федеральный бюджет, за что им отдельное спасибо. Решения в ряде случаев оказываются более эффективными, чем типовые, — подчеркнул министр.