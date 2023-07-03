Каждый район и город Тюменской области разработал свои инвестиционные профили

«Получен очень важный эффект.Мы надеемся, что небольшие предприятия будут расти и осваивать новые рынки, в том числе — международные. В 2022 году количество экспортеров в Тюменской области выросло на четверть, а объем экспорта — в полтора раза. Эта тенденция очень важна», — пояснил губернатор.