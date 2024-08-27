В преддверии Дня знаний в Тюмени взлетят цены на цветы

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Стоимость цветочных букетов ко Дню знаний повысится в два раза.
— Как и перед любым другим праздником, наблюдается подорожание букетов. Средняя стоимость букетов в цветочном салоне в этом году составит 1500 — 2500 рублей. Есть и букеты подороже — их стоимость начинается от 3500 рублей, — рассказала «Нашему городу» тюменский флорист Екатерина.
Флорист добавила, что в праздники цены всегда «кусаются».
Напомним, в 2024 году в Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября. Дело в том, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день — воскресенье.
Ранее «Наш город» писал о том, что школа в тюменском селе не готова к учебному году. Причина — срыв срока капитального ремонта за 14,6 миллионов рублей.