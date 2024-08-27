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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В преддверии Дня знаний в Тюмени взлетят цены на цветы

В преддверии Дня знаний в Тюмени взлетят цены на цветы

27 августа 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
В преддверии Дня знаний в Тюменской области повысятся цены на цветочные букеты. Это не новость, в праздники всегда наблюдается повышение цены.

Стоимость цветочных букетов ко Дню знаний повысится в два раза.

— Как и перед любым другим праздником, наблюдается подорожание букетов. Средняя стоимость букетов в цветочном салоне в этом году составит 1500 — 2500 рублей. Есть и букеты подороже — их стоимость начинается от 3500 рублей, — рассказала «Нашему городу» тюменский флорист Екатерина.

Флорист добавила, что в праздники цены всегда «кусаются».

Напомним, в 2024 году в Тюменской области День знаний переносится на 2 сентября. Дело в том, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день — воскресенье.

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Ранее «Наш город» писал о том, что школа в тюменском селе не готова к учебному году. Причина — срыв срока капитального ремонта за 14,6 миллионов рублей.

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