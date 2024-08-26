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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Школа в тюменском селе оказалась не готова к учебному году

Промокшие стены и следы протечек. Школа в тюменском селе не готова к учебному году

26 августа 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney

Школа в тюменском селе оказалась не готова к учебному году

Учебное учреждение в селе Рафайлово Исетского района Тюменской области не откроет свои двери для учеников 1 сентября. Причина — срыв срока капитального ремонта за 14,6 миллионов рублей.

По информации Народного фронта Тюменской области, крышу и спортивный зал в школе села Рафайлово должны были отремонтировать до 15 августа. Ранее родители школьников уже обращались на прямую линию президента, жалуясь, что из-за дождей в школе промокают стены, а водой заливало коридоры и даже аудитории.

Подрядная организация не успела выполнить капитальный ремонт, поскольку не достала железо. Из-за продолжительных осадков промокают стены, а в классах заметны следы протечек.

Отмечается, что часть учеников будут учиться в детском саду, выпускники — в соседнем селе, а другие дети перейдут на дистанционное обучение.

Народный фронт обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку по факту бездействия властей. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Она не резиновая»: в переполненной тюменской школе дети будут учиться в три смены
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Ранее «Наш город» писал о том, что в переполненной тюменской школе дети будут учиться в три смены.

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