Промокшие стены и следы протечек. Школа в тюменском селе не готова к учебному году

По информации Народного фронта Тюменской области, крышу и спортивный зал в школе села Рафайлово должны были отремонтировать до 15 августа. Ранее родители школьников уже обращались на прямую линию президента, жалуясь, что из-за дождей в школе промокают стены, а водой заливало коридоры и даже аудитории.