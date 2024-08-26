Промокшие стены и следы протечек. Школа в тюменском селе не готова к учебному году

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
По информации Народного фронта Тюменской области, крышу и спортивный зал в школе села Рафайлово должны были отремонтировать до 15 августа. Ранее родители школьников уже обращались на прямую линию президента, жалуясь, что из-за дождей в школе промокают стены, а водой заливало коридоры и даже аудитории.
Подрядная организация не успела выполнить капитальный ремонт, поскольку не достала железо. Из-за продолжительных осадков промокают стены, а в классах заметны следы протечек.
Отмечается, что часть учеников будут учиться в детском саду, выпускники — в соседнем селе, а другие дети перейдут на дистанционное обучение.
Народный фронт обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку по факту бездействия властей. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.