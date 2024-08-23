Тюменская порноактриса Лола Тейлор показала свои детские фото

Любовь росла без родителей, ее воспитывали бабушка и дедушка. В 17 лет она переехала в Краснотурьинск, а затем — в Екатеринбург. За короткий период она сменила несколько профессий: работала в салоне оптики, библиотеке. Однако настоящую известность она получила благодаря съемкам в более чем 300 фильмах для взрослых.