nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Тюменская порноактриса Лола Тейлор показала свои детские фото

Тюменская порноактриса Лола Тейлор показала свои детские фото

23 августа 2024, 09:39
Фото: Новости Тюмени | 72.RU
Бывшая актриса из фильмов для взрослых Лола Тейлор, в прошлом Любовь Бушуева, поделилась своими детскими фотографиями. Она провела свое детство и юность в городе Ишиме Тюменской области.
«‎Бабуля привезла детские фотки», — написала Тейлор в соцсетях.

На фотографии легко найти Лолу — это девочка со светлыми волосами.

Фото: Новости Тюмени | 72.RU

Любовь росла без родителей, ее воспитывали бабушка и дедушка. В 17 лет она переехала в Краснотурьинск, а затем — в Екатеринбург. За короткий период она сменила несколько профессий: работала в салоне оптики, библиотеке. Однако настоящую известность она получила благодаря съемкам в более чем 300 фильмах для взрослых.

Читайте также:
В ДТП с самокатами пострадали 120 тюменцевБолее 250 тюменских детей сбежали из дома в 2023 годуВ Заречных микрорайонах Тюмени подростки провоцируют жителей
#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Порнография#Актрисы#Детство
Подпишитесь
Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
Сегодня, 07:23
Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
Сегодня, 06:22
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
Сегодня, 06:03
Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий
Сегодня, 07:40
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
Сегодня, 08:58
Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП
Сегодня, 05:44