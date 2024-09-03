Повышение ключевой ставки не повлияло на уровень продаж авто в Тюмени

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Также отметил отсутствие влияния роста ключевой ставки на число выданных автокредитов директор по развитию холдинга «Автоград» Алексей Федоткин.
«Сейчас уже с поднятой ключевой ставкой контрактование за десять дней августа выше, чем за тот же период июля. Да, ставку подняли, но для новых автомобилей большинство производителей будут субсидировать процентную ставку в кредит, и она будет меньше рыночной и ставок при покупке автомобилей с пробегом», — пояснил эксперт.
И добавил, что в настоящее время покупатели ждут увеличения ключевой ставки и в сентябре, роста с 1 октября размера утилизационного сбора и, соответственно, подорожания автомобилей. Пока же ситуация со стоимостью машин обратная — по данным «Авто.ру», в июле средние цены на новые машины в России снизились на 1%, в первую очередь это произошло из-за подешевевших премиальных марок.
«Наибольшее падение прайса зафиксировано за Hongqi E-HS9. Премиальные кроссоверы стали дешевле на 815 тысяч, или 8,1%. Новая средняя цена — 9,21 миллиона. В топ-3 также оказались Volkswagen ID.6 (-6,4% или 365 тысяч рублей) и Exeed LX (-5,8% или 200 тысяч рублей). Самая доступная модель в рейтинге — свежий Haval H3 — подешевел на 4%. Средняя его стоимость составляет 2,96 миллиона», — пояснили в «Авто.Ру».
По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, легковые автомобили начали дешеветь, потому что многие китайские производители активно борются за рынок России и автосалоны предлагают на китайские модели специальные скидки. Также снижение цен, по его мнению, связано с невыгодными условиями покупки машин в лизинг и кредит, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили тендер на поставку 10 автомобилей «Москвич 6». На покупку седанов из бюджета выделено более 30 миллионов рублей.