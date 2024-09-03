nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

В Тюмени увеличились продажи автомобилей

Повышение ключевой ставки не повлияло на уровень продаж авто в Тюмени

3 сентября 2024, 05:31
Фото: 1MI

В Тюмени увеличились продажи автомобилей

В августе продажи автомобилей в областной столице выросли в 1,7 раза. Об этом сообщила директор по маркетингу компании «Базис Моторс» Юлия Шамшурина.

Также отметил отсутствие влияния роста ключевой ставки на число выданных автокредитов директор по развитию холдинга «Автоград» Алексей Федоткин.

«Сейчас уже с поднятой ключевой ставкой контрактование за десять дней августа выше, чем за тот же период июля. Да, ставку подняли, но для новых автомобилей большинство производителей будут субсидировать процентную ставку в кредит, и она будет меньше рыночной и ставок при покупке автомобилей с пробегом», — пояснил эксперт.

И добавил, что в настоящее время покупатели ждут увеличения ключевой ставки и в сентябре, роста с 1 октября размера утилизационного сбора и, соответственно, подорожания автомобилей. Пока же ситуация со стоимостью машин обратная — по данным «Авто.ру», в июле средние цены на новые машины в России снизились на 1%, в первую очередь это произошло из-за подешевевших премиальных марок.

Власти дали тюменским таксистам отсрочку на два месяца для оформления полиса ОСГОП
Узнать подробнее
«Наибольшее падение прайса зафиксировано за Hongqi E-HS9. Премиальные кроссоверы стали дешевле на 815 тысяч, или 8,1%. Новая средняя цена — 9,21 миллиона. В топ-3 также оказались Volkswagen ID.6 (-6,4% или 365 тысяч рублей) и Exeed LX (-5,8% или 200 тысяч рублей). Самая доступная модель в рейтинге — свежий Haval H3 — подешевел на 4%. Средняя его стоимость составляет 2,96 миллиона», — пояснили в «Авто.Ру».

По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, легковые автомобили начали дешеветь, потому что многие китайские производители активно борются за рынок России и автосалоны предлагают на китайские модели специальные скидки. Также снижение цен, по его мнению, связано с невыгодными условиями покупки машин в лизинг и кредит, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили тендер на поставку 10 автомобилей «Москвич 6». На покупку седанов из бюджета выделено более 30 миллионов рублей.

Читайте также:
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского районаНа тюменских трассах стали чаще гибнуть мотоциклистыТюменские университеты вошли в список лучших в стране
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Покупка-продажа#Покупки#Автокредиты#Ключевая ставка
Подпишитесь
Тарифы на электричество могут поднять в Тюмени на 6%
1 сентября, 04:25
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Жители деревни под Тюменью могут остаться без дорог
1 сентября, 11:31
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
Спрос на тюменские термы вырос на 65%
Вчера, 04:07