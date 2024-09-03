Повышение ключевой ставки не повлияло на уровень продаж авто в Тюмени

И добавил, что в настоящее время покупатели ждут увеличения ключевой ставки и в сентябре, роста с 1 октября размера утилизационного сбора и, соответственно, подорожания автомобилей. Пока же ситуация со стоимостью машин обратная — по данным «Авто.ру», в июле средние цены на новые машины в России снизились на 1%, в первую очередь это произошло из-за подешевевших премиальных марок.