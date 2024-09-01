В Тюмени пропал 14-летний подросток

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 06:00
Когда его видели в последний раз, он был одет в толстовку с капюшоном розового цвета, спортивные шорты черного цвета и кеды черного цвета. Рост 1,5 метра, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Половникова, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 5452 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нашли пропавшую во Владивостоке 17-летнюю девушку. Подросток, не сообщив родным, отправилась на самолете в областную столицу в гости к своей подруге по переписке.