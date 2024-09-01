nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

В Тюмени пропал 14-летний подросток

В Тюмени пропал 14-летний подросток

1 сентября 2024, 05:55
Фото: 1MI
Поиск Алексея Половникова ведется с 31 августа. В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» указано, что накануне днем школьник ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь с родными и близкими.
Сюжет
Дети

Когда его видели в последний раз, он был одет в толстовку с капюшоном розового цвета, спортивные шорты черного цвета и кеды черного цвета. Рост 1,5 метра, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Половникова, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 5452 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нашли пропавшую во Владивостоке 17-летнюю девушку. Подросток, не сообщив родным, отправилась на самолете в областную столицу в гости к своей подруге по переписке.

Читайте также:
Онлайн-похороны будут проводить в тюменском крематорииВрачи выявили у нескольких тысяч тюменцев предраковое состояниеТарифы на электричество могут поднять в Тюмени на 6%
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Поиск людей#Пропавшие#Поиск человека#Поиски пропавших#Пропавшие дети#Поиск
Подпишитесь
Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника
30 августа, 07:50
«Все щемятся с обочины в правый ряд»: тюменку возмутило бескультурье водителей
30 августа, 08:11
Новые пенсии, нормы в такси и уроки в школах: как изменится жизнь тюменцев с сентября
30 августа, 01:00
От -5 до +22: какая погода ждет тюменцев в начале сентября
30 августа, 07:20
История в лицах. Тест: узнаете ли вы известных людей мира по портретам?
30 августа, 12:38
На НТВ сняли передачу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу
30 августа, 05:34