Онлайн-похороны будут проводить в тюменском крематории

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
«Люди не всегда могут присутствовать на прощании. Тому может быть множество причин, от местонахождения до состояния здоровья. Тем не менее, близким и родным хочется проститься с умершим, поэтому мы готовы внедрить и предоставить такую услугу», — пояснила Екатерина Мадьярова.
Онлайн-прощание будет представлять из себя видеотрансляцию. Впоследствии видеозапись похоронной церемонии передадут заказчику.
По словам владельца похоронной службы РПК Алексея Афанасьева, онлайн-прощание не является новой услугой в ритуальном бизнесе. На нее был высокий спрос в период пандемии — в 2020 году.
«Была ситуация, когда вся семья лежала в больнице, но необходимо было провести похороны родственника. Тогда весь процесс проходил посредством мессенджеров», — пояснил РБК Тюмень Алексей Афанасьев.
Также в тюменском крематории появится система QR-кодов, что позволит сохранить память об умершем в цифровом варианте. Предоставленная родственниками информация будет храниться на собственных серверах крематория.
«Сегодня, когда человек уходит из жизни, в интернете он оставляет после себя очень много информации: фотографии, видео, выступления, творчество. Со временем многое из этого теряется. Мы хотим предоставить людям возможность собирать всю эту информацию у себя на серверах, выдав родственникам или близким людям QR-код, который можно разместить в любом месте: на памятнике, стене памяти. При наведении на него любой желающий сможет увидеть фото или видео с усопшим или все, что захотят родственники. Эту информацию можно сделать как открытой, так закрытой — доступной лишь для узкого круга лиц», — отметила Екатерина Мадьярова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени кремационный комплекс могут открыть осенью этого года — работы по строительству ведутся с опережением графика. Ранее сообщалось, что крематорий начнет работу в декабре 2024 года.