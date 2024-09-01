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В тюменском крематории хотят внедрить услугу онлайн-прощания и систему QR-кодов

Онлайн-похороны будут проводить в тюменском крематории

1 сентября 2024, 05:40
Фото: 1MI

В тюменском крематории хотят внедрить услугу онлайн-прощания и систему QR-кодов

Услугу онлайн-прощания будут предоставлять в тюменском кремационном комплексе. Родные и близкие умершего благодаря этому смогут присутствовать на похоронах удаленно. Об этом рассказала представитель крематория Екатерина Мадьярова
«Люди не всегда могут присутствовать на прощании. Тому может быть множество причин, от местонахождения до состояния здоровья. Тем не менее, близким и родным хочется проститься с умершим, поэтому мы готовы внедрить и предоставить такую услугу», — пояснила Екатерина Мадьярова.

Онлайн-прощание будет представлять из себя видеотрансляцию. Впоследствии видеозапись похоронной церемонии передадут заказчику.

По словам владельца похоронной службы РПК Алексея Афанасьева, онлайн-прощание не является новой услугой в ритуальном бизнесе. На нее был высокий спрос в период пандемии — в 2020 году.

«Была ситуация, когда вся семья лежала в больнице, но необходимо было провести похороны родственника. Тогда весь процесс проходил посредством мессенджеров», — пояснил РБК Тюмень Алексей Афанасьев.
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Также в тюменском крематории появится система QR-кодов, что позволит сохранить память об умершем в цифровом варианте. Предоставленная родственниками информация будет храниться на собственных серверах крематория.

«Сегодня, когда человек уходит из жизни, в интернете он оставляет после себя очень много информации: фотографии, видео, выступления, творчество. Со временем многое из этого теряется. Мы хотим предоставить людям возможность собирать всю эту информацию у себя на серверах, выдав родственникам или близким людям QR-код, который можно разместить в любом месте: на памятнике, стене памяти. При наведении на него любой желающий сможет увидеть фото или видео с усопшим или все, что захотят родственники. Эту информацию можно сделать как открытой, так закрытой — доступной лишь для узкого круга лиц», — отметила Екатерина Мадьярова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени кремационный комплекс могут открыть осенью этого года — работы по строительству ведутся с опережением графика. Ранее сообщалось, что крематорий начнет работу в декабре 2024 года.

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