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Девушку-подростка, пропавшую во Владивостоке, нашли в Тюмени

Девушку-подростка, пропавшую во Владивостоке, нашли в Тюмени

28 августа 2024, 05:58
Фото: 1MI
17-летняя жительница Приморского края сбежала в областную столицу к своей подруге по переписке.
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Дети

Как сообщает МВД Медиа, с заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась ее мама. Женщина рассказала, что девочка гостила у родственников во Владивостоке, но домой, в поселок Тихое, в положенный срок не вернулась.

Мама подростка предположила, что ее дочь могла уехать к подруге в Уссурийск, но там не оказалось.

Сотрудниками отдела уголовного розыска и инспекторами ПДН незамедлительно были организованы мероприятия, направленные на розыск пропавшей. В ходе мониторинга социальных сетей девушки полицейские выяснили, что она могла направиться в Тюмень за 7 тысяч километров от дома к подруге по переписке. И это действительно оказалось так: юная путешественница улетела в Тюмень на самолете.

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В настоящее время с подростком провели профилактическую беседу. В настоящее время девочка находится со своей мамой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя пять дней нашли пропавшего 14-летнего подростка из Ишимского района. Школьник пояснил свой побег тем, что хотел попутешествовать.

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