Девушку-подростка, пропавшую во Владивостоке, нашли в Тюмени

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Как сообщает МВД Медиа, с заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась ее мама. Женщина рассказала, что девочка гостила у родственников во Владивостоке, но домой, в поселок Тихое, в положенный срок не вернулась.
Мама подростка предположила, что ее дочь могла уехать к подруге в Уссурийск, но там не оказалось.
Сотрудниками отдела уголовного розыска и инспекторами ПДН незамедлительно были организованы мероприятия, направленные на розыск пропавшей. В ходе мониторинга социальных сетей девушки полицейские выяснили, что она могла направиться в Тюмень за 7 тысяч километров от дома к подруге по переписке. И это действительно оказалось так: юная путешественница улетела в Тюмень на самолете.
В настоящее время с подростком провели профилактическую беседу. В настоящее время девочка находится со своей мамой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя пять дней нашли пропавшего 14-летнего подростка из Ишимского района. Школьник пояснил свой побег тем, что хотел попутешествовать.