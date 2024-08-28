Девушку-подростка, пропавшую во Владивостоке, нашли в Тюмени

Сотрудниками отдела уголовного розыска и инспекторами ПДН незамедлительно были организованы мероприятия, направленные на розыск пропавшей. В ходе мониторинга социальных сетей девушки полицейские выяснили, что она могла направиться в Тюмень за 7 тысяч километров от дома к подруге по переписке. И это действительно оказалось так: юная путешественница улетела в Тюмень на самолете.