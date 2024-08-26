14-летний подросток пропал в Тюменской области. Его ищут с 22 августа

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Когда его видели в последний раз, был одет в кофту темно-синего цвета, спортивные брюки черного цвета, черные сандалии. Рост 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении Жахонгира Каримова, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 6 июля продолжаются поиски пропавшего Алексея Пиджакова. Мужчина ехал из Омска в Новый Уренгой на работу. Во время пересадки в Тюмени он исчез.