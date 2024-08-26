nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

14-летний подросток пропал в Тюменской области. Его ищут с 22 августа

14-летний подросток пропал в Тюменской области. Его ищут с 22 августа

26 августа 2024, 03:26
Фото: 1MI
В Тюменской области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего Жахонгира Каримова. Школьник 22 августа ушел из дома в деревне Савина Ишимского района и после этого перестал выходить на связь.

Когда его видели в последний раз, был одет в кофту темно-синего цвета, спортивные брюки черного цвета, черные сандалии. Рост 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Жахонгира Каримова, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 6 июля продолжаются поиски пропавшего Алексея Пиджакова. Мужчина ехал из Омска в Новый Уренгой на работу. Во время пересадки в Тюмени он исчез.

Читайте также:
Богатые тюменцы заводят бойцовских собак для охраны имуществаОсенью в Тюмени до 20% подорожают продуктыПоследний понедельник августа в Тюменской области будет теплым, но дождливым
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Поиск людей#Пропавшие#Поиск человека#Поиски пропавших#Пропавшие дети
Подпишитесь
Осенью в Тюмени до 20% подорожают продукты
Сегодня, 03:03
«Грибной бум»: тюменцы рассекретили урожайные места
24 августа, 11:00
Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме
Сегодня, 03:57
Вместо бесплатной земли бойцам СВО предложат денежную выплату
Сегодня, 08:26
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
23 августа, 08:58
Шесть тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию
24 августа, 11:22