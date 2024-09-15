Рядом с ТРЦ «Галерея Вояж» началось строительство бизнес-центра

В 2022 году тюменцы протестовали против возведения многофункционального центра. Жители многоквартирных домов, расположенных рядом со строительной площадкой, даже создали петицию. В тексте документа было отмечено, что строительство объекта приведет к ухудшению экологии. А именно — увеличится загрязненность территории из-за пыли и выхлопов строительной техники. Горожане требовали аннулировать проект строительства и вместо здания оборудовать там зеленую зону, пишет РБК Тюмень.