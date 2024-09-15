Рядом с ТРЦ «Галерея Вояж» началось строительство бизнес-центра

Posted 15 сентября, 05:36
Published 15 сентября, 05:36
Modified 15 сентября, 05:39
Updated 15 сентября, 05:39
К возведению бизнес-центра в границе Мориса Тореза — Малыгина — Северной и Мурманской приступила компания «Монолит». Сдача в эксплуатацию объекта запланирована в срок до 2028 года.
Изначально у компании «Монолит» были планы по строительству офисного комплекса с торговым центром, затем — культурно-досуговый центр. В 2021 году в ходе общественных слушаний было принято решение о возведении многофункционального административно-делового центра.
В 2022 году тюменцы протестовали против возведения многофункционального центра. Жители многоквартирных домов, расположенных рядом со строительной площадкой, даже создали петицию. В тексте документа было отмечено, что строительство объекта приведет к ухудшению экологии. А именно — увеличится загрязненность территории из-за пыли и выхлопов строительной техники. Горожане требовали аннулировать проект строительства и вместо здания оборудовать там зеленую зону, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2030 году в рамках КРТ построят два крупных бизнес-центра. Они расположатся в центральной части города.